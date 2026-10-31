За прикладом Путіна: біля резиденції Трампа встановили засоби ППО (відео)

Комплекси протиповітряної оборони малої дальності (SHORADS) AN/TWQ-1 "Avenger", встановлені на шасі автомобілів Humvee, помітили в районі маєтку президента США Дональда Трампа у Флориді.

Системи ППО з'явилися близько двох тижнів тому, але The War Zone пише про це лише зараз.

На фотографіях, які потрапили в мережу, видно, що дві системи Avenger встановлені на плавучій платформі в лагуні Лейк-Ворт, неподалік від узбережжя маєтку Мар-а-Лаго, а ще одна — безпосередньо на пляжі.

Окрім Мар-а-Лаго, їх розгорнули й у міжнародному аеропорту імені Дональда Трампа, розташованому приблизно за п’ять кілометрів на захід.

Посилення заходів безпеки щодо глави Білого дому відбувається на тлі дедалі більших загроз з боку Ірану щодо нього та його родини. Це особливо актуально зараз, коли Білий дім розглядає можливість нових ударів по об’єктах країни, з якою разом з Ізраїлем веде війну з лютого 2026 року.

Видео дня

Крім того, Трамп неодноразово ставав об’єктом замахів і погроз, не пов’язаних з Іраном. Також не можна виключати підвищені ризики для безпеки напередодні проміжних виборів.

Коли журналісти поцікавилися в офіційних осіб про причини розміщення зенітних ракетних комплексів, відповідь виявилася формальною, але не конкретною:

"На запит Секретної служби США (USSS) та відповідно до повноважень Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) і Північного командування ЗС США (USNORTHCOM), зазначені структури нещодавно розгорнули наземні засоби протиповітряної оборони (GBAD), а також системи протидії безпілотним літальним апаратам у районі маєтку "Мар-а-Лаго" у Флориді. Ці засоби забезпечують додатковий технологічний рівень захисту. З міркувань оперативної безпеки ми не можемо надати більш детальну інформацію. За додатковими відомостями просимо звертатися до Секретної служби США".

Там додали, що Секретна служба США працює в умовах підвищеної загрози, тому заходи щодо забезпечення безпеки постійно коригуються.

Avenger — що про нього відомо

Avenger — це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії AN/TWQ-1 (M1097 Avenger). Він представляє собою турельну установку з двома пусковими модулями, кожен із яких вміщує чотири зенітні керовані ракети Stinger із тепловим наведенням. Використовувані ракети Stinger були модернізовані для боротьби з дронами.

До його складу входять пасивні та активні датчики — оптико-електронні та інфрачервоні камери, радари Ku-діапазону, а також засоби радіоелектронної розвідки, що допомагають виявляти, класифікувати та відстежувати безпілотники.

До комплекту також можуть входити системи радіоелектронної боротьби.

Спочатку системи Avenger призначалися для безпосереднього прикриття військ під час маршу, але після подій 11 вересня 2001 року вони почали відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки на території США. Одна з таких установок навіть стаціонарно розміщена на даху будівлі неподалік від Білого дому з метою протиповітряної оборони.

Про свою безпеку турбується й кремлівський диктатор Володимир Путін. Лише у жовтні в радіусі 50 кілометрів від його резиденції у Валдаї в Новгородській області РФ було зведено 16 нових веж для систем протиповітряної оборони.

Загальна кількість веж для захисту Валдая становить уже 49 або 50 штук, а середня відстань між ними — близько 15 км.

Нагадаємо, у США за погрози вбити Трампа заарештували відомого блогера.

Також повідомлялося, що Трамп розповів, як змінював літаки через загрозу замаху.