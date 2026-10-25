Путін посилює захист резиденції у Валдаї: за місяць збудовано ще 16 веж ППО

Біля резиденції Путіна у Валдаї вже налічується близько 50 позицій ППО. Лише за останній час у цьому районі було встановлено півтора десятка нових систем.

У жовтні в радіусі 50 кілометрів від резиденції Володимира Путіна у Валдаї в Новгородській області РФ було зведено 16 нових веж для систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

Фортифікаційні споруди, на яких, ймовірно, будуть розміщені зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор", розташовані на півдні, тобто з того боку, що ближче до кордону з Україною.

Одна з веж, зведена у березні 2026 року, розташована на території військової бази Хотилово, звідки до резиденції можна дістатися поїздом спеціальною залізничною гілкою.

Ще кілька об’єктів було зведено на березі Вишневолоцького водосховища, посеред якого, на острові Лисий, російські військові збудували лабораторний комплекс, який, імовірно, пов’язаний із розробкою біологічної зброї.

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При цьому осінт-аналітик jembob зазначає, що загальна кількість веж для захисту Вальдая становить вже 49 або 50 штук, а середня відстань між ними — близько 15 км.

ППО охоплює територію приблизно в 55 км Фото: з відкритих джерел

Загалом навколо Валдая наразі налічується понад 50 позицій ППО, пише "Радіо.Свобода", зазначаючи, що їхня кількість удвічі менша, ніж було зведено в усій Московській області після початку повномасштабного вторгнення. При цьому в столичному регіоні РФ проживає 20 мільйонів осіб, а у Валдайському районі та окрузі населення налічує менше 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що навесні загальна кількість комплексів систем протиповітряної оборони малої дальності "Панцир" поблизу резиденції глави Кремля сягала 27 одиниць.

Також Фокус повідомляв, що найближча ЗРПК "Панцир" розташована всього за 400 метрів від будинку, де, як вважається, мешкає пасія Путіна Аліна Кабаєва та його сини.