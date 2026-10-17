Резиденцію Путіна та його пасії Кабаєвої у Валдаї захистили рекордною кількістю ППО

Журналісти проаналізували супутникові знімки та виявили ще чотири вежі ППО — найближчу з яких розташовано за 400 метрів від будинку кремлівського диктатора, де, як вважається, мешкає Аліна Кабаєва та їхні з Путіними сини.

"Радіо Свобода" підрахувало кількість веж ППО, збудованих для захисту заміської резиденції Путіна. Зараз їх 30, і місцеві мешканці чудово про них знають.

У Валдаї розташована резиденція Путіна та рекордна кількість засобів ППО

Так, видання "Настоящее время" зняло документальний фільм про те, як російський диктатор захищає свою "дачу" на Валдаї, яка розташована на території площею 200 гектарів у Новгородській області РФ.

"А, пані, ви ж не знаєте цих звуків. Якщо вона зараз крутиться, значить, над нами немає небезпеки; якщо вона зупиниться — значить, щось пролітає над нами. Коли вона спрацювала вперше, тут у людей тряслися вікна", — розповідала вчителька з села Рощино, що межує з резиденцією Путіна.

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У березні 2026 року поруч із резиденцією Путіна з’явилися сім додаткових веж із системами ППО "Панцир", їхня загальна кількість зросла до 27.

За даними супутникових знімків, будівництво всіх семи веж розпочалося одночасно — 17 березня. Частина нових об’єктів уже оснащена зенітно-ракетними комплексами. Системи ППО на Валдаї розміщені за аналогією з московською схемою — вони утворюють два захисні кільця різного радіусу.

Карта ППО біля резиденції Путіна Фото: Скриншот

У 2023 році ЗМІ повідомляли, що поруч із валдайською резиденцією Путіна розташований будинок Аліни Кабаєвої, яку називають матір’ю його дітей.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв, що тепер до Валдая перевезли не лише Аліну Кабаєву, а й старших дочок Путіна разом із їхніми сім’ями.

Також там знесли велику будівлю; вважається, що це зробили через ризик ударів українських безпілотників.

Крім того, влітку 2026 року стало відомо, що у Валдайському районі Новгородської області РФ над парковками для вантажівок встановили протидронові сітки. Вони з’явилися на трасі приблизно за 9 кілометрів від офіційної резиденції Володимира Путіна на Валдаї.