Резиденцию Путина и его пассии Кабаевой на Валдае защитили рекордным количеством ПВО

Журналисты изучили спутниковые снимки и обнаружили еще четыре башни для ПВО – ближайшую в 400 метрах от дома кремлевского диктатора, где, как считается, живет Алина Кабаева и их с Путиными сыновья.

"Радио Свобода" подсчитало башни ПВО, построенные для защиты загородной резиденции Путина. Теперь их 30 и о них прекрасно осведомлены местные жители.

На Валдае расположена резиденция Путина и рекордное количество ПВО

Так, издание "Настоящее время" сняло документальный фильм о том, как российский диктатор обороняет свою "дачу" на Валдае, которая размещена 200 гектарах в Новгородской области РФ.

"А, пвошка, вы ж не знаете этих звуков. Если она в данный момент крутится, значит опасности над нами нет, если она застопорится – значит что-то над нами пролетает. Когда первый раз сработала, здесь окна у людей тряслись", – рассказывала учительница из соседнего с резиденцией Путина села Рощино.

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В марте 2026 года рядом с резиденцией Путина появились семь дополнительных башен с системами ПВО "Панцирь", их общее число увеличилось до 27.

По данным спутниковых снимков, строительство всех семи башен началось одновременно — 17 марта. Часть новых объектов уже оборудована зенитно-ракетными комплексами. Системы ПВО на Валдае размещены по аналогии с московской схемой — они образуют два защитных кольца разного радиуса.

Карта ПВО у резиденции Путина Фото: Скриншот

В 2023 году СМИ сообщали, что рядом с валдайской резиденцией Путина находится дом Алины Кабаевой, которую называют матерью его детей.

Напомним, ранее Фокус писал, что теперь на Валдай перевезли не только Алину Кабаеву, но и старших дочерей Путина вместе с их семьями.

Также там снесли крупное здание, считается, что это сделали из-за риска ударов украинских беспилотников.

Кроме этого летом 2026 года стало известно, что в Валдайском районе Новгородской области РФ над парковками для грузовиков установили противодроновые сетки. Они появились на трассе примерно в 9 километрах от официальной резиденции Владимира Путина на Валдае.