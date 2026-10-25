Путин усиливает защиту резиденции на Валдае: за месяц построено еще 16 башен ПВО

Возле резиденции Путина в Валдая уже насчитывается около 50 позиций с ПВО. Только за последнее время в данном районе было установлено полтора десятка новых систем.

В октябре в радиусе 50 километров от резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области РФ были сооружены 16 новых башен для систем противовоздушной обороны. Об этом пишет "Радио.Свобода".

Фортификационные конструкции, на которых, вероятно, будут размещены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор", находятся на юге, то есть со стороны, которая ближе к границе Украины.

Одна из башен, построенная в марте 2026 года, расположена на территории военной базы Хотилово, откуда до резиденции можно добраться поездом по специальной железнодорожной ветке.

Еще несколько позиций были сооружены на берегу Вышневолоцкого водохранилища, посреди которого на острове Лисий российские военные построили лабораторный комплекс, предположительно связанный с разработкой биологического оружия.

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При этом осинт-аналитик jembob отмечает, что общее количество башен для защиты Вальдая составляет уже 49 или 50 штук со средним расстоянием около 15 км между ними.

ПВО закрывает территорию примерно в 55 км Фото: из открытых источников

Всего вокруг Валдая теперь насчитывается более 50 позиций ПВО, пишет "Радио.Свобода", отмечая, что их количество всего вдвое меньше, чем было построено во всей Московской области после начала полномасштабного вторжения. При этом в столичном регионе РФ проживает 20 миллионов человек, а в Валдайском районе и округе населения насчитывается менее 100 тысяч человек.

Напомним, весной общее количество комплексов систем противовоздушной обороны малой дальности "Панцирь" возле резиденции главы Кремля достигало 27 штук.

Также Фокус писал, что ближайшая ЗРПК "Панцирь" расположен всего в 400 метрах от дома, где, как считается, живет пассия Путина Алина Кабаева и его сыновья.