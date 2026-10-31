По примеру Путина: возле резиденции Трампа установили ПВО (видео)

Комплексы противовоздушной обороны малой дальности (SHORADS) AN/TWQ-1 "Avenger", установленные на шасси автомобилей Humvee, замечены в районе поместья президента США Дональда Трампа во Флориде.

Системы ПВО появились около двух недель назад, но The War Zone пишет об этом только сейчас.

На фотографиях, которые утекли в сеть, видно, что две системы Avenger установлены на плавучей платформе в лагуне Лейк-Уорт, недалеко от побережья поместья Мар-а-Лаго, а еще одна — непосредственно на пляже.

Кроме Мар-а-Лаго, их развернули и в международном аэропорту имени Дональда Трампа, расположенном примерно в пяти километрах к западу.

Усиление безопасности главы Белого дома происходит на фоне все более возрастающих угроз Ирана ему и его семье. Особенно это актуально сейчас, когда Белый дом рассматривает возможность новых ударов по объектам страны, с которой вместе с Израилем воюет с февраля 2026 года.

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Кроме того, Трамп неоднократно становился целью покушений и угроз, не связанных с Ираном. Также нельзя исключать повышенные риски для безопасности в преддверии промежуточных выборов.

Когда журналисты поинтересовались у официальных лиц о причинах размещения зенитных ракетных комплексов, то ответ оказался формальным, но не конкретным:

"По запросу Секретной службы США (USSS) и в соответствии с полномочиями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM), данные структуры недавно развернули наземные средства противовоздушной обороны (GBAD), а также системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в районе поместья "Мар-а-Лаго" во Флориде. Эти средства обеспечивают дополнительный технологический уровень защиты. Из соображений оперативной безопасности мы не можем предоставить более подробную информацию. За дополнительными сведениями просим обращаться в Секретную службу США".

Там добавили, что Секретная служба США работает в условиях повышенной угрозы, поэтому меры по обеспечению безопасности постоянно корректируются.

Avenger — что о нем известно

Avenger — американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия AN/TWQ-1 (M1097 Avenger). Он представляет собой турельную установку с двумя пусковыми модулями, каждый из которых вмещает четыре зенитных управляемых ракеты Stinger с тепловым наведением. Используемые ракеты Stinger были модернизированы для борьбы с дронами.

В его состав входят пассивные и активные датчики — оптико-электронные и инфракрасные камеры, радары Ku-диапазона, а также средства радиоэлектронной разведки, помогающие обнаруживать, классифицировать и отслеживать беспилотники.

В комплект также могут быть включены системы радиоэлектронной борьбы.

Изначально системы Avenger предназначались для непосредственного прикрытия войск на марше, но после событий 11 сентября 2001 года они стали играть важную роль в обеспечении безопасности на территории США. Одна из таких установок даже стационарно размещена на крыше здания недалеко от Белого дома в целях противовоздушной обороны.

О своей безопасности беспокоится и кремлевский диктатор Владимир Путин. Только в октябре в радиусе 50 километров от его резиденции на Валдае в Новгородской области РФ были сооружены 16 новых башен для систем противовоздушной обороны.

Общее количество башен для защиты Валдая составляет уже 49 или 50 штук со средним расстоянием около 15 км между ними.

Напомним, в США за угрозы убить Трампа арестовали известного блогера.

Также сообщалось, что Трамп рассказал, как менялся самолетами из-за угрозы покушения.