"Тегеран за неделю": у США и Израиля уже готов новый план ударов по Ирану, — Axios

Вашингтон и Тель-Авив разработали план масштабных ударов по Ирану, которые могут начаться после выборов в Конгресс США. В то же время региональные посредники пытаются не допустить нового витка эскалации.

По данным Axios, США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. Среди целей: иранское руководство, энергетические и ядерные объекты, а также инфраструктура страны. Издание ссылается на американских и израильских чиновников.

Операция через неделю после выборов

По словам собеседников Axios, операция рассчитана на одну неделю. Её могут провести после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Координацию атаки уже обсудили начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эйал Замир и глава Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер.

Посредники пытаются остановить эскалацию

В то же время региональные посредники во главе с Катаром пытаются не допустить нового витка эскалации и возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном, отметили источники издания. Среди посредников также Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Видео дня

Что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Ираном продолжаются через посредников, однако не уверен в их исходе.

"Нам нужно довести дело до конца: либо путем соглашения, либо иным способом. Посмотрим, удастся ли переговорам увенчаться успехом", — сказал Трамп.

Ранее мы писали, что Соединённые Штаты предупредили несколько стран Персидского залива о том, что после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября может начаться новая военная кампания против Ирана.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о подготовке к презентации нового оружия под названием "Отец всех бомб" на фоне сообщений о возможном применении США против Ирана самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B, известной как "Мать всех бомб".