КВИР готовит "Отца всех бомб": Иран ответил на планы США на "Мать всех бомб"

Корпус стражей Иранской революции (КСИР) заявил, что готовится представить новое оружие под названием "Отец всех бомб". Это ответ на сообщение о планах США применить против Ирана самую мощную неядерную бомбу GBU-43/B, известную как "Мать всех бомб".

Об этом сообщил пресс-секретарь КВИР Хосейн Мохаби, пишет The Jerusalem Post. По его словам, "мы находимся на этапе подготовки к презентации "Отца всех бомб"".

"Это что-то новое для врага", — заявил он.

Мохаби не раскрыл, что это за оружие, какова его мощность и возможности, а также когда его покажут.

Что известно о "Матери всех бомб"

Фото: Фокус

Иранское заявление появилось после сообщений американских СМИ о том, что Пентагон подготовил планы применения GBU-43/B против целей в Иране. Бомба весит около 9,8 тонны и считается одной из самых мощных неядерных в арсенале США. Впервые её применили в апреле 2017 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, против комплекса туннелей "Исламского государства" в Афганистане.

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Бомба создает мощную взрывную волну на большой площади, но, как отмечает издание, не предназначена для проникновения глубоко под землю, как специальные бункерные бомбы.

В прошлый четверг Трамп в интервью Newsmax заявил, что это не ядерная бомба. Он исключил применение ядерного оружия против Ирана, но не исключил нанесения удара этой неядерной бомбой.

Что ещё заявил представитель КВИР

Мохаби утверждает, что запасы ракет в Иране выросли на 50 % после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года. По его словам, страна также значительно улучшила качество ракет, их дальность, разрушительную силу и точность. Однако пресс-секретарь не привёл цифр, которые позволили бы независимо проверить эти утверждения.

Кроме того, Мохаби опроверг заявления США о том, что Ормузский пролив открыт. "Если под покровом темноты нескольким небольшим судам удаётся проскользнуть мимо нас, отключив системы слежения и подкупив судоходные компании или экипажи, это не означает, что пролив "открыт", это означает пиратство и контрабанду", — сказал он.

По его словам, США удалось провезти не более одного-двух миллионов баррелей нефти, да и то по очень высокой цене. "Ормузский пролив однозначно закрыт", — заявил пресс-секретарь, пояснив, что "открытый" означает возможность для любого судна свободно заходить и выходить, как это было до "40-дневной войны".

Ранее мы писали, что Трамп решил оставить своих союзников на Ближнем Востоке без защиты от атак хуситов (прокси Ирана) . США выводят военных и эвакуируют дипломатов.

Также мы сообщали, что Трамп обвиняет в дизельном кризисе не себя и не Иран на фоне перекрытия Ормузского пролива, а почему-то Украину, которая нападает на НПЗ РФ.