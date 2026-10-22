КВІР готує "Батька всіх бомб": Іран відповів на плани США щодо "Матері всіх бомб"

Корпус вартових Іранської революції (КВІР) заявив, що готується представити нову зброю під назвою "Батько всіх бомб". Це відповідь на повідомлення про плани США застосувати проти Ірану найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43/B, відому як "Мати всіх бомб".

Про це повідомив речник КВІР Хосейн Мохабі, пише The Jerusalem Post. За його словами, "ми на етапі підготовки до презентації "Батька всіх бомб"".

"Це щось нове для ворога", — заявив він.

Мохабі не розкрив, що це за зброя, яка її потужність, можливості й коли її покажуть.

Що відомо про "Матір усіх бомб"

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Іранська заява з'явилася після повідомлень американських медіа про те, що Пентагон підготував плани застосування GBU-43/B проти цілей в Ірані. Бомба важить близько 9,8 тонни й вважається однією з найпотужніших неядерних в арсеналі США. Вперше її застосували у квітні 2017 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, проти комплексу тунелів "Ісламської держави" в Афганістані.

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Бомба створює потужну вибухову хвилю на великій площі, але, як зазначає видання, не призначена для проникнення глибоко під землю, як спеціальні бункерні бомби.

У минулий четвер Трамп в інтерв'ю Newsmax заявив, що це не ядерна бомба. Він виключив застосування ядерної зброї проти Ірану, але не виключив удару із цією неядерною бомбою.

Що ще заявив речник КВІР

Мохабі стверджує, що запаси ракет в Ірані зросли на 50% після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року. За його словами, країна також значно покращила якість ракет, дальність, руйнівну силу та точність. Проте речник не навів цифр, які дозволили б незалежно перевірити ці твердження.

Окремо Мохабі заперечив заяви США про те, що Ормузька протока відкрита. "Якщо під покровом темряви кільком малим суднам вдається прослизнути повз нас, вимкнувши відстеження й підкупивши судноплавні компанії чи екіпажі, це не означає, що протока "відкрита", це означає піратство й контрабанду", — сказав він.

За його словами, США вдалося провезти щонайбільше один-два мільйони барелів нафти, і то за дуже високу ціну. "Ормузька протока однозначно закрита", — заявив речник, пояснивши, що "відкрита" означає можливість для будь-якого судна вільно заходити й виходити, як було до "40-денної війни".

Раніше ми писали, що Трамп вирішив залишити без захисту перед атаками хуситів (проксі Ірану) своїх союзників на Близькому Сході. США виводять військових та вивозять дипломатів.

Також ми повідомляли, що Трамп звинувачує в дизельній кризі не себе чи Іран на тлі перекриття Ормузької протоки, а чомусь Україну, яка атакує НПЗ РФ.