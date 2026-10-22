Трамп залишає під ударами хуситів Йорданію, Катар й Кувейт: США виводять війська з баз

США скорочують військову присутність на Близькому Сході та вивозять частину персоналу посольства з Саудівської Аравії через загрозу з боку Ірану й єменських хуситів. На цьому тлі нафта дорожчає.

Згідно із повідомленням NBC News, державний департамент наказав співробітникам посольства США в Саудівській Аравії, які не залучені до виконання невідкладних завдань, залишити країну. Речник відомства Томмі Піготт пояснив це посиленням атак хуситів на королівство.

"Хусити дедалі частіше вдаються до ворожих дій проти Саудівської Аравії, зокрема атакують цивільні аеропорти та інші об'єкти критичної інфраструктури", — заявив Піготт.

Що відомо про скорочення присутності

За даними джерел NBC News, упродовж останніх днів США непублічно зменшують чисельність особового складу на базах у Йорданії, Катарі й Кувейті. Невелику кількість військових там залишать, зокрема для роботи ППО. Джерела телеканалу пов'язують передислокацію в безпечніші місця з планами військового керівництва, оскільки Дональд Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій в Ірані.

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Крім того, Держдеп планує евакуювати членів родин співробітників з низки інших американських представництв у регіоні.

Як відреагувала нафта

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,29 долара (1,2%) — до 110,11 долара за барель. Американська WTI зросла на 97 центів (1%) — до 98,12 долара. У середу Brent майже не змінилася, а WTI подешевшала на 67 центів.

Додатковою підтримкою для ринку стали дані Управління енергетичної інформації США. Минулого тижня запаси сирої нафти в країні скоротилися на 3,06 млн барелів, до 412,5 млн, тоді як аналітики, опитані Reuters, очікували зменшення на 820 тис. барелів.

Що відбувається в регіоні

Останніми тижнями хусити атакували безпілотниками й ракетами саудівські аеропорти та нафтові об'єкти. На початку жовтня внаслідок удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули 12 людей, серед них громадянин США, ще понад 300 дістали поранення.

За даними Reuters, у середу хусити завдали ударів по кількох об'єктах. Під час атаки на цивільний аеропорт у Даммамі загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро поранені, а двоє людей загинули внаслідок атаки безпілотників на нафтове родовище в Саудівській Аравії. У вівторок Міністерство енергетики королівства повідомило про відбиту ППО атаку дрона на родовище Шайба, уламки якого вбили двох людей і ще двох поранили.

Іранські ЗМІ в середу повідомили про вибухи в місті Сірік на півдні Ірану, їхню природу й походження не уточнюють. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Іран готовий до самооборони. Президент Масуд Пезешкіан в інтерв'ю державним ЗМІ сказав, що США не можуть розраховувати на діалог, доки запроваджують блокаду й погрожують Ірану.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп-молодший, який просував гасло "Америка понад усе", таємно виступив проти війни США з Іраном, яку розпочав його батько, але публічно вирішив не розкривати незгоду.

Також Фокус писав про те, що Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США.