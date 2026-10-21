Таємний розкол у родині Трампів: син президента пішов проти батька через війну з Іраном, — The Atlantic

Дональд Трамп-молодший, який просував гасло "Америка понад усе", таємно виступив проти війни США з Іраном, яку розпочав його батько, але публічно вирішив не розкривати незгоду.

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший приватно виступав проти війни США з Іраном і висловлював незгоду з військовою операцією своєму батькові — президенту США Дональду Трампу. Водночас публічно він не критикував рішення президента. Про це 20 жовтня повідомило американське видання The Atlantic з посиланням на двох людей, які безпосередньо обговорювали з сином президента цей конфлікт.

Так, журналістки Вівіан Салама та Ешлі Паркер посилаються на двох співрозмовників, які особисто обговорювали з Трампом-молодшим війну. За їхніми словами, Дональд Трамп-молодший скептично ставиться до участі США в закордонних війнах і вважає, що новий конфлікт на Близькому Сході суперечить принципу "Америка понад усе", який був одним із гасел політичного руху MAGA.

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Що відомо про позицію Трампа-молодшого

Під час президентської кампанії 2024 року Дональд Трамп-молодший підтримував обіцянку батька не втягувати США в нову масштабну війну на Близькому Сході. У квітні того року, коли Іран атакував Ізраїль ракетами та безпілотниками, він написав у соцмережі X: "Пам’ятаєте, як вони казали, що Трамп втягне нас у повномасштабну війну з Іраном? Такі часи повинні змусити нас усіх усвідомити, як нам пощастило з Трампом, його силою та рішучістю".

За інформацією The Atlantic, після початку війни Трамп-молодший неодноразово висловлював незгоду в приватних розмовах і не приховував своєї позиції перед батьком.

Водночас публічно критикувати рішення батька Трамп-молодший жодного разу не наважився. Один із людей, близьких до сина президента, пояснив виданню: "Дон тримав свою думку з цього питання в таємниці, оскільки він ніколи б публічно не порвав зі своїм батьком з такого питання, але я не можу уявити, щоб хтось, хто знає Дона, був здивований його особистими поглядами з цього питання".

Зазначимо, що представник Трампа-молодшого відмовився коментувати інформацію. Білий дім також не відповів на запитання журналістів про його ставлення до війни.

Водночас представник адміністрації заявив виданню: "Іран знищено, і так чи інакше конфлікт в Ірані дуже скоро закінчиться".

Війна з Іраном поглибила розкол у русі MAGA

За даними The Atlantic, війна з Іраном загострила розбіжності всередині руху MAGA — політичного руху прихильників Дональда Трампа, побудованого навколо гасла "Америка понад усе".

Так, всередині руху зіткнулися дві позиції:

з одного боку — прихильники невтручання в закордонні конфлікти, які вважають, що США мають зосередитися на внутрішніх проблемах;

з іншого — політики, які підтримують активніше застосування американської військової сили за кордоном.

Як пише видання, ці розбіжності виникли не лише серед прихильників Трампа поза адміністрацією. За словами співрозмовників журналістів, віцепрезидент Джей Ді Венс також приватно висловлював незгоду з війною, коли в адміністрації обговорювали можливість приєднання до військової кампанії Ізраїлю.

Крім того, директор ЦРУ Джон Реткліфф і державний секретар Марко Рубіо скептично оцінювали початкову пропозицію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, озвучену в лютому. Йшлося про можливість зміни влади в Ірані, зокрема за допомогою повітряної військової операції.

Як американці оцінюють війну

Війна також втрачає підтримку серед американців. Невдоволення військовою операцією в Ірані чітко відображають результати соціологічних досліджень.

За опитуванням Pew Research Center, проведеним 28 вересня — 4 жовтня 2026 року серед 5062 дорослих американців, 65% респондентів не схвалюють дії Дональда Трампа щодо Ірану, а 33% — схвалюють.

Серед республіканців і тих, хто схиляється до Республіканської партії, рівень схвалення дій президента знизився з 69% у березні до 63% у жовтні. Водночас 47% американців очікують, що військовий конфлікт триватиме ще понад рік.

Війна в Ірані також впливає на економічні настрої. За даними того самого опитування, 73% американців дуже або надзвичайно стурбовані можливим зростанням цін на бензин і пальне через конфлікт. Ще 71% висловили значне занепокоєння через ризик поранення або загибелі американських військових.

Невдоволення війною посилює політичні ризики для республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Наразі республіканським кандидатам доводиться пояснювати підтримку військової операції на тлі її значної вартості, невизначених строків завершення та невдоволення частини виборців.

Нагадаємо, США розробили нові плани ударів по Ірану, які передбачають можливе застосування надпотужної авіабомби GBU-43/B MOAB, відомої як "Матір усіх бомб". За даними CNN, серед потенційних цілей — об’єкт Pickaxe Mountain, де, за оцінками США та Ізраїлю, Іран може зберігати частину своєї ядерної програми.

Також Фокус писав про те, що Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США.