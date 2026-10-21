Тайный раскол в семье Трампов: сын президента выступил против отца из-за войны с Ираном, — The Atlantic

Дональд Трамп-младший, продвигавший лозунг "Америка превыше всего", тайно выступил против войны США с Ираном, которую начал его отец, но публично решил не раскрывать своего несогласия.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в частном порядке выступал против войны США с Ираном и выражал несогласие с военной операцией своему отцу — президенту США Дональду Трампу. В то же время публично он не критиковал решение президента. Об этом 20 октября сообщило американское издание The Atlantic со ссылкой на двух человек, которые непосредственно обсуждали с сыном президента этот конфликт.

Так, журналистки Вивиан Салама и Эшли Паркер ссылаются на двух собеседников, которые лично обсуждали с Трампом-младшим вопрос о войне. По их словам, Дональд Трамп-младший скептически относится к участию США в зарубежных войнах и считает, что новый конфликт на Ближнем Востоке противоречит принципу "Америка превыше всего", который был одним из лозунгов политического движения MAGA.

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Что известно о позиции Трампа-младшего

Во время президентской кампании 2024 года Дональд Трамп-младший поддерживал обещание своего отца не втягивать США в новую масштабную войну на Ближнем Востоке. В апреле того года, когда Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками, он написал в социальной сети X: "Помните, как они говорили, что Трамп втянет нас в полномасштабную войну с Ираном? Такие времена должны заставить нас всех осознать, как нам повезло с Трампом, его силой и решимостью".

По информации The Atlantic, после начала войны Трамп-младший неоднократно выражал несогласие в частных беседах и не скрывал свою позицию перед отцом.

В то же время Трамп-младший ни разу не решился публично раскритиковать решение отца. Один из людей, близких к сыну президента, пояснил изданию: "Дон держал своё мнение по этому вопросу в тайне, поскольку он никогда бы публично не порвал со своим отцом из-за такого вопроса, но я не могу представить, чтобы кто-то, кто знает Дона, был удивлён его личными взглядами по этому вопросу".

Отметим, что представитель Трампа-младшего отказался комментировать эту информацию. Белый дом также не ответил на вопросы журналистов о его отношении к войне.

В то же время представитель администрации заявил изданию: "Иран уничтожен, и так или иначе конфликт в Иране очень скоро закончится".

Война с Ираном усугубила раскол в движении MAGA

По данным The Atlantic, война с Ираном обострила разногласия внутри движения MAGA — политического движения сторонников Дональда Трампа, сформированного вокруг лозунга "Америка превыше всего".

Так, внутри движения столкнулись две позиции:

с одной стороны — сторонники невмешательства в зарубежные конфликты, считающие, что США должны сосредоточиться на внутренних проблемах;

с другой — политики, поддерживающие более активное применение американской военной силы за рубежом.

Как пишет издание, эти разногласия возникли не только среди сторонников Трампа за пределами администрации. По словам собеседников журналистов, вице-президент Джей Ди Венс также в частном порядке выражал несогласие с войной, когда в администрации обсуждали возможность присоединения к военной кампании Израиля.

Кроме того, директор ЦРУ Джон Ретклифф и государственный секретарь Марко Рубио скептически отнеслись к первоначальному предложению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, озвученному в феврале. Речь шла о возможности смены власти в Иране, в частности с помощью военно-воздушной операции.

Как американцы оценивают войну

Война также теряет поддержку среди американцев. Недовольство военной операцией в Иране наглядно отражается в результатах социологических исследований.

Согласно опросу Pew Research Center, проведённому 28 сентября — 4 октября 2026 года среди 5062 взрослых американцев, 65 % респондентов не одобряют действия Дональда Трампа в отношении Ирана, а 33 % — одобряют.

Среди республиканцев и тех, кто симпатизирует Республиканской партии, уровень одобрения действий президента снизился с 69 % в марте до 63 % в октябре. В то же время 47 % американцев ожидают, что военный конфликт продлится ещё более года.

Война в Иране также сказывается на экономических настроениях. По данным того же опроса, 73% американцев очень или чрезвычайно обеспокоены возможным ростом цен на бензин и топливо из-за конфликта. Еще 71% выразили значительную обеспокоенность риском ранения или гибели американских военных.

Недовольство войной усугубляет политические риски для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. В настоящее время республиканским кандидатам приходится объяснять свою поддержку военной операции на фоне её значительной стоимости, неопределённых сроков завершения и недовольства части избирателей.

Напомним, что США разработали новые планы ударов по Ирану, предусматривающие возможное применение сверхмощной авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как "Мать всех бомб". По данным CNN, среди потенциальных целей — объект Pickaxe Mountain, где, по оценкам США и Израиля, Иран может хранить часть своей ядерной программы.

Кроме того, Фокус писал о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США.