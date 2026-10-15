Трамп планирует сбросить на Иран "Мать всех бомб": что это за супероружие, — СМИ (инфографика, видео)

Военные США разработали новые планы ударов по Ирану, предусматривающие возможное применение бомбы GBU-43/B MOAB, известной как "Мать всех бомб". Бомбу могут применить, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить боевые действия.

Согласно репортажу CNN, в котором ссылаются на собственные источники в Пентагоне, среди возможных целей назван Пикэкс-Маунтин. Это объект, где, как полагают США и Израиль, Иран хранит часть своей ядерной программы. Другой собеседник издания рассказал, что в плане указано: удар должен произойти "до вывода сил США из зоны ответственности CENTCOM", то есть США могут нанести удар по Ирану и сразу вывести войска из региона.

Один из чиновников пояснил, что в ходе планирования военные готовят для политиков "меню" вариантов — от самых масштабных до наименее масштабных. По его словам, для целей, расположенных глубоко под землей, требуются более мощные бомбы, а MOAB является самой мощной из них.

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Что известно о MOAB

Сведения о "Матери всех бомб" (MOAB) Фото: Фокус

Бомба GBU-43/B весит около 9,8 тонны. Военные называют её самой большой неядерной бомбой в арсенале США. Впервые эту бомбу применили в бою в апреле 2017 года против туннелей в афганской провинции Нангархар. Её разработали и испытали в 2003 году.

Сомнения относительно эффективности

Чиновники, с которыми беседовал канал CNN, предупреждают, что MOAB вряд ли заставит Иран капитулировать или обеспечит стратегическую военную победу. По словам одного из источников, эта бомба подходит для очистки больших площадей, но "не для проникновения на большую глубину". Другой источник считает, что главное преимущество MOAB в этом сценарии — психологический эффект. В то же время из-за большого радиуса действия взрыва применение бомбы вблизи населенных пунктов создавало бы угрозу для гражданского населения.

CNN также сообщает, что это могло бы стать дополнительным вариантом для Трампа, не требующим полного возобновления боевых действий.

По данным издания, несколько советников Трампа сообщили, что, несмотря на его заявления об отказе от новых мер против Ирана до промежуточных выборов в США, неясно, не изменит ли он своё решение до дня голосования.

Реакция Белого дома и Пентагона

В Белом доме CNN сообщили, что президент "рассматривает все возможные варианты", чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Существуют ли такие планы, чиновник не стал комментировать, добавив, что конфиденциальные военные планы там не обсуждаются. В Пентагоне заявили, что планируют "широкий спектр оперативных сценариев".

Ранее мы сообщали, что Трамп сомневается в помощи Китая и России Ирану. Лидер США считает, что "им есть что терять".

Кроме того, Фокус писал о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США. В то же время президент США Дональд Трамп отверг предложенный мирный план, а Тегеран категорически выступает против уступок в ядерном вопросе.