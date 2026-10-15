Трамп планує скинути на Іран "Матір всіх бомб": що це за суперзброя, — ЗМІ (інфографіка, відео)

Військові США розробили нові плани ударів по Ірану, які передбачають можливе застосування бомби GBU-43/B MOAB, відомої як "Матір усіх бомб". Бомбу можуть застосувати, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ відновити бойові дії.

Згідно із репортажем CNN, в якому посилаються на власні джерела в Пентагоні, серед можливих цілей названо Pickaxe Mountain. Це об'єкт, де, як вважають США та Ізраїль, Іран зберігає частину ядерної програми. Інший співрозмовник видання розповів, що в плані зазначено: удар має відбутися "до відводу сил США з зони відповідальності CENTCOM", тобто США можуть вдарити по Ірану й одразу вивести війська з регіону.

Один із посадовців пояснив, що під час планування військові готують для політиків "меню" варіантів від найбільш до найменш масштабних. За його словами, для цілей, розташованих глибоко під землею, потрібні потужніші бомби, а MOAB є найбільшою.

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Що відомо про MOAB

Дані про "Матір всіх бомб" (MOAB) Фото: Фокус

Бомба GBU-43/B важить близько 9,8 тонни. Військові називають її найбільшою неядерною бомбою в арсеналі США. Вперше цю бомбу використали в бою у квітні 2017 року по тунелях в афганській провінції Нангархар. Її розробили й випробували у 2003 році.

Сумніви щодо ефективності

Посадовці, з якими говорив канал CNN, застерігають, що MOAB навряд чи змусить Іран капітулювати або забезпечить стратегічну воєнну перемогу. За словами одного з джерел, ця бомба підходить для очищення великих площ, але "не для проникнення на велику глибину". Інше джерело вважає, що головна перевага MOAB у цьому сценарії психологічний ефект. Водночас через великий радіус дії вибуху застосування бомби поблизу населених пунктів загрожувало б цивільним.

CNN також повідомляє, що це могло б стати додатковою опцією для Трампа, яка не потребує повного відновлення бойових дій.

За даними видання, кілька радників Трампа розповіли, що попри його заяви про відмову від нових дій проти Ірану до проміжних виборів у США, не зрозуміло, чи не змінить він рішення до дня голосування.

Реакція Білого дому та Пентагону

У Білому домі CNN повідомили, що президент "тримає всі варіанти на столі", аби Іран ніколи не отримав ядерної зброї. Чи є такі плани, посадовець не коментував, додавши, що чутливі військові плани там не обговорюють. У Пентагоні заявили, що планують "широкий спектр оперативних сценаріїв".

Раніше ми повідомляли, що Трамп сумнівається в допомозі Китаю та РФ Ірану. Лідер США вважає, що "їм є що втрачати".

Також Фокус писав про те, що Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США. Водночас президент США Дональд Трамп відкинув запропонований мирний план, а Тегеран категорично виступає проти поступок в ядерному питанні.