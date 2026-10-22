Трамп оставляет Иорданию, Катар и Кувейт под ударами хуситов: США выводят войска с баз

США сокращают военное присутствие на Ближнем Востоке и вывозят часть персонала посольства из Саудовской Аравии из-за угрозы со стороны Ирана и йеменских хуситов. На этом фоне нефть дорожает.

Согласно сообщению NBC News, Госдепартамент приказал сотрудникам посольства США в Саудовской Аравии, не задействованным в выполнении неотложных задач, покинуть страну. Пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт объяснил это усилением атак хуситов на королевство.

"Хуситы всё чаще прибегают к враждебным действиям против Саудовской Аравии, в частности нападают на гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры", — заявил Пиготт.

Что известно о сокращении присутствия

По данным источников NBC News, в последние дни США незаметно сокращают численность личного состава на базах в Иордании, Катаре и Кувейте. Небольшое количество военных там останется, в частности, для обеспечения работы ПВО. Источники телеканала связывают передислокацию в более безопасные места с планами военного руководства, поскольку Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в Иране.

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Кроме того, Госдеп планирует эвакуировать членов семей сотрудников из ряда других американских представительств в регионе.

Как отреагировала нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,29 доллара (1,2 %) — до 110,11 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 97 центов (1 %) — до 98,12 доллара. В среду цена на Brent практически не изменилась, а WTI подешевела на 67 центов.

Дополнительной поддержкой для рынка стали данные Управления энергетической информации США. На прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 3,06 млн баррелей, до 412,5 млн, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения на 820 тыс. баррелей.

Что происходит в регионе

В последние недели хуситы наносили удары с помощью беспилотников и ракет по саудовским аэропортам и нефтяным объектам. В начале октября в результате удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, в том числе гражданин США, ещё более 300 получили ранения.

По данным Reuters, в среду хуситы нанесли удары по нескольким объектам. В ходе атаки на гражданский аэропорт в Даммаме погиб по меньшей мере один человек, ещё восемь получили ранения, а двое людей погибли в результате атаки беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Во вторник Министерство энергетики королевства сообщило о отраженной ПВО атаке дрона на месторождение Шайба, обломки которого убили двух человек и еще двоих ранили.

Иранские СМИ в среду сообщили о взрывах в городе Сирик на юге Ирана, их характер и причины не уточняются. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к самообороне. Президент Масуд Пезешкиан в интервью государственным СМИ сказал, что США не могут рассчитывать на диалог, пока вводят блокаду и угрожают Ирану.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп-младший, продвигавший лозунг "Америка превыше всего", тайно выступил против войны США с Ираном, которую начал его отец, но публично решил не раскрывать своего несогласия.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США.