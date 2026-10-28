Иран не дает покоя Трампу: о чем США предупредили союзников перед выборами

После промежуточных выборов в США Иран может вновь оказаться под ударами американских войск — Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании, а Дональд Трамп заявил, что без колебаний повторил бы предыдущую атаку.

Соединённые Штаты предупредили несколько стран Персидского залива, что после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября может начаться новая военная кампания против Ирана. По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп хотел бы провести краткую, но интенсивную операцию с нанесением ударов по иранской военной, энергетической и ядерной инфраструктуре. В то же время он еще не принял окончательного решения, а дипломатические усилия по урегулированию конфликта продолжаются.

Итак, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, американские военные уже готовятся к возможному возобновлению боевых действий в регионе. Для этого Пентагон передислоцирует американских военнослужащих с ближневосточных баз, где они могут оказаться под ударом в случае возобновления боевых действий. Американские военные также пополняют запасы боеприпасов и готовятся к возможным операциям с привлечением авиации и военно-морских сил.

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Цель потенциальной операции — ослабить военный потенциал Тегерана и заставить иранское руководство вернуться к переговорам на условиях Вашингтона. Среди вариантов, которые рассматриваются в Вашингтоне, — новые удары по военной инфраструктуре Ирана и объектам, связанным с его ядерной программой. Однако подготовка к возможному наступлению не означает, что решение о его начале уже принято.

В то же время новые удары могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поэтому странам Персидского залива было направлено предупреждение по дипломатическим и военным каналам.

Трамп заявил, что снова нанес бы удар по Ирану

На фоне сообщений о подготовке к возможному возобновлению боевых действий Дональд Трамп вновь публично отстаивал решение о военной операции против Ирана. Так, выступая перед сторонниками в Техасе, президент США заявил, что повторил бы этот шаг, если бы у него была такая возможность.

"Безусловно. Это одно из самых выдающихся дел, которые я когда-либо совершал", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, отдал бы он приказ о новой атаке на Иран.

Американский президент также утверждал, что США не начинали войну, а противостояние с Ираном, по его словам, продолжается с 1979 года. Трамп заявил, что США приближаются к ещё более крупной победе над Тегераном и хотят окончательно лишить его возможности создать ядерное оружие.

Почему новые удары могут усугубить конфликт

Возможное возобновление американских и израильских атак создает риск дальнейшего расширения войны в регионе. Так, Иран предупреждал, что в случае новых атак на свою территорию будет отвечать ударами по военным и экономическим объектам противников. Такой сценарий создает опасность не только для непосредственных участников противостояния, но и для соседних государств.

По оценке The Wall Street Journal, Тегеран сохраняет значительный ракетный потенциал и работает над восстановлением своего арсенала. Поэтому новая военная кампания не обязательно заставит иранское руководство согласиться на условия США, а, напротив, может привести к новому витку противостояния.

Ситуация также имеет значение для мирового энергетического рынка. Обострение конфликта в Персидском заливе создает риски для судоходства и поставок нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. Любые серьезные перебои в движении танкеров могут повлиять на стоимость энергоносителей и усилить нестабильность на мировых рынках.

Возможны ли переговоры между США и Ираном

Несмотря на военные приготовления, дипломатический путь урегулирования конфликта остается открытым.

По информации The Wall Street Journal, Вашингтон продолжает рассматривать возможность заключения соглашений с Тегераном. Однако стороны пока не достигли результата, который позволил бы устранить риск возобновления масштабных боевых действий.

США стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия и ослабить его военный потенциал. Тегеран, со своей стороны, предупреждает о последствиях новых атак и оставляет за собой право на военный ответ.

Таким образом, ближайшие недели могут стать решающими для дальнейшего развития конфликта. После промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября администрация Трампа может вернуться к вопросу о новой военной кампании.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о подготовке к презентации нового оружия под названием "Отец всех бомб" на фоне сообщений о возможном применении США против Ирана самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B, известной как "Мать всех бомб". Пресс-секретарь КВИР Хосейн Мохаби назвал эту разработку новой угрозой для противника, однако не раскрыл её характеристик, мощности и сроков презентации.

Кроме того, "Фокус" писал, что Трамп не верит в то, что Китай и Россия помогают Ирану в войне против США.