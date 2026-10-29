"Тегеран за тиждень": у США та Ізраїля вже готовий новий план ударів по Ірану, — Axios

Вашингтон і Тель-Авів розробили план масштабних ударів по Ірану, які можуть розпочатися після виборів до Конгресу США. Водночас регіональні посередники намагаються не допустити нового витка ескалації.

За даними Axios, США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Серед цілей: іранське керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни. Видання посилається на американських та ізраїльських посадовців.

Операція на тиждень після виборів

За словами співрозмовників Axios, операція розрахована на один тиждень. Її можуть провести після проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Координацію атаки вже обговорили начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ейал Замір і керівник Центрального командування США (CENTCOM) Бред Купер.

Посередники намагаються зупинити ескалацію

Водночас регіональні посередники на чолі з Катаром намагаються не допустити нового витка ескалації та відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном, зазначили джерела видання. Серед посередників також Пакистан, Саудівська Аравія, Єгипет і Туреччина.

Видео дня

Що сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що переговори з Іраном тривають через посередників, проте не впевнений у їхньому результаті.

"Нам потрібно довести справу до кінця: або за допомогою угоди, або іншим шляхом. Побачимо, чи зможуть переговори увінчатися успіхом", — сказав Трамп.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати попередили кілька країн Перської затоки, що після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада може розпочатися нова військова кампанія проти Ірану.

Нагадаємо, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про підготовку до презентації нової зброї під назвою "Батько всіх бомб" на тлі повідомлень про можливе застосування США проти Ірану найпотужнішої неядерної бомби GBU-43/B, відомої як "Мати всіх бомб".