Іран не дає спокою Трампу: про що США попередили союзників перед виборами

Після проміжних виборів у США Іран може знову опинитися під ударами американських військ — Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію, а Дональд Трамп заявив, що без вагань повторив би попередню атаку.

Сполучені Штати попередили кілька країн Перської затоки, що після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада може розпочатися нова військова кампанія проти Ірану. За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп хотів би провести коротку, але інтенсивну операцію з ударами по іранській військовій, енергетичній та ядерній інфраструктурі. Водночас, він ще не ухвалив остаточного рішення, а дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту тривають.

Отож, як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, американські військові вже готуються до можливого відновлення бойових дій у регіоні. Для цього Пентагон переміщує американських військовослужбовців із близькосхідних баз, де вони можуть опинитися під ударом у разі відновлення бойових дій. Американські військові також поповнюють запаси боєприпасів і готуються до можливих операцій із залученням авіації та військово-морських сил.

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Мета потенційної операції — послабити військові можливості Тегерана та змусити іранське керівництво повернутися до переговорів на умовах Вашингтона. Серед варіантів, які розглядають у Вашингтоні, — нові удари по військовій інфраструктурі Ірану та об’єктах, пов’язаних із його ядерною програмою. Однак підготовка до можливого наступу не означає, що рішення про його початок уже ухвалено.

Водночас нові удари можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході, тому країнам Перської затоки було передано попередження дипломатичними та військовими каналами.

Трамп заявив, що знову атакував би Іран

На тлі повідомлень про підготовку до можливого відновлення бойових дій Дональд Трамп знову публічно захистив рішення про військову операцію проти Ірану. Так, виступаючи перед прихильниками в Техасі, президент США заявив, що повторив би цей крок, якби мав таку можливість.

"Абсолютно. Це одна з найвидатніших речей, які я коли-небудь робив", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи віддав би він наказ атакувати Іран знову.

Американський президент також стверджував, що США не розпочинали війну, а протистояння з Іраном, за його словами, триває з 1979 року. Трамп заявив, що США наближаються до ще більшої перемоги над Тегераном і хочуть остаточно позбавити його можливості створити ядерну зброю.

Чому нові удари можуть посилити конфлікт

Можливе відновлення американських та ізраїльських атак створює ризик подальшого розширення війни в регіоні. Так, Іран попереджав, що в разі нових атак по своїй території, буде відповідати атаками на військові й економічні об’єкти противників. Такий сценарій створює небезпеку не лише для безпосередніх учасників протистояння, а й для сусідніх держав.

За оцінкою The Wall Street Journal, Тегеран зберігає значні ракетні можливості та працює над відновленням свого арсеналу. Тому нова військова кампанія не обов’язково змусить іранське керівництво погодитися на умови США, а натомість може спричинити новий виток протистояння.

Ситуація також має значення для світового енергетичного ринку. Загострення конфлікту в Перській затоці створює ризики для судноплавства та постачання нафти через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі енергоносіями. Будь-які серйозні перебої в русі танкерів можуть вплинути на вартість енергоносіїв та посилити нестабільність на світових ринках.

Чи можливі переговори між США та Іраном

Попри військові приготування, дипломатичний шлях врегулювання конфлікту залишається відкритим.

За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон продовжує розглядати можливість домовленостей із Тегераном. Однак сторони поки не досягли результату, який дозволив би зняти ризик відновлення масштабних бойових дій.

США прагнуть не допустити отримання Іраном ядерної зброї та послабити його військові можливості. Тегеран, зі свого боку, попереджає про наслідки нових атак і зберігає можливість військової відповіді.

Отже, найближчі тижні можуть стати визначальними для подальшого розвитку конфлікту. Після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада адміністрація Трампа може повернутися до питання про нову військову кампанію.

Нагадаємо, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про підготовку до презентації нової зброї під назвою "Батько всіх бомб" на тлі повідомлень про можливе застосування США проти Ірану найпотужнішої неядерної бомби GBU-43/B, відомої як "Мати всіх бомб". Речник КВІР Хосейн Мохабі назвав розробку новою загрозою для противника, однак не розкрив її характеристик, потужності та термінів презентації.

Крім того, Фокус писав, що Трамп не вірить, що Китай і Росія допомагають Ірану у війні проти США.