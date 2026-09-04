"Телепортировался" в Овальный кабинет с ножом: в США за угрозы убить Трампа арестовали известного блогера

В Калифорнии арестовали 40-летнего блогера и бывшего ведущего подкастов Бенджамина Азарию Саутворта. Ему инкриминируют неоднократные угрозы расправы в адрес президента США Дональда Трампа.

Саутворт не раз оказывался в центре внимания из-за скандального поведения в социальных сетях. Блогер регулярно публиковал на YouTube, в Instagram и TikTok гневные тирады, пытаясь публично выразить ненависть к Трампу и его сторонникам. Об этом сообщило издание NBC News.

В одном из самых нашумевших видео Саутворт с помощью монтажа "телепортировался" в Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне, оказался за спиной президента и поднял нож над его головой. Кроме того, известно, что на собственном сайте мужчина продавал мерч с угрозами — в частности, наклейки с надписью "Убей Трампа".

Саутворт также обвиняется в киберсталкеринге и преследовании личного адвоката Трампа и его семьи. Глава ФБР Каш Патель уточнил в соцсетях, что речь идет о Джее Секулове, который представлял интересы Трампа во время процедуры импичмента.

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"Смертельные угрозы подобного рода столь же отвратительны, сколь и преступны. Те, кто за ними стоит, будут иметь дело с ФБР и правоохранительными органами", — подчеркнул Патель, комментируя задержание блогера.

Ожидается, что задержанный предстанет перед федеральным окружным судом в Лос-Анджелесе уже в ближайшее время для официального предъявления обвинений.

"Поскольку угрозы жизни президента Трампа усиливаются, Министерство юстиции будет реагировать со всей строгостью закона", — заявил генеральный прокурор Тодд Бланш.

По словам прокуроров, в случае признания виновным Саутворту грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме за угрозы в адрес Трампа, пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме за киберпреследование и двух лет лишения свободы в федеральной тюрьме за телефонные преследования.

Что известно об Азарии Саутворте

Азария Саутворт позиционировал себя как духовный человек Фото: Shutterstock

Азария Саутворт — американский писатель и бывший телеведущий синдицированного реалити-шоу "The Remix" на телеканалах NRB, TBN, JCTV и VTN. Саутворт позиционировал себя как защитник христианства.

Журнал Instinct включил Саутворта в список "Выдающихся мужчин 2008 года" (Leading Men of 2008). В 2020 году компания Audity запустила подкаст Yass, Jesus!, посвящённый сочетанию веры и поддержки ЛГБТК+, где ведущими стали Саутворт и актёр Дэниел Францезе.

Напомним, в конце июля издание Fox News сообщило, что в США известную пивоварню лишили лицензии после того, как она пообещала раздавать бесплатное пиво в день смерти Трампа.

Кроме того, ранее в США уволили учительницу из-за скандального видео в соцсетях о покушении на Трампа.