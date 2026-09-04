"Телепортувався" в Овальний кабінет із ножем: у США за погрози вбити Трампа арештували відомого блогера

У Каліфорнії заарештували 40-річного блогера та колишнього ведучого подкастів Бенджаміна Азарію Саутворта. Йому інкримінують неодноразові погрози розправою президенту США Дональду Трампу.

Саутворт не раз опинявся у центрі уваги за скандальне ведення соціальних мереж. Блогер регулярно публікував у YouTube, Instagram та TikTok гнівні тиради, намагаючись публічно висловити ненависть до Трампа і його прихильників. Про це розповіло видання NBC News.

В одному з найрезонансніших відео Саутворт за допомогою монтажу "телепортувався" в Овальний кабінет Білого дому у Вашингтоні, опинився за спиною президента та підійняв ніж над його головою. Окрім того, відомо, що на власному сайті чоловік торгував мерчем із погрозами — зокрема наліпками з написом "Убий Трампа".

Саутворт також обвинувачується в кіберсталкерингу та цькуванні особистого адвоката Трампа і його родини. Очільник ФБР Каш Патель уточняв у соцмережах, що йдеться про Джея Секулова, який представляв інтереси Трампа під час процедури імпічменту.

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"Смертельні погрози подібного штибу є настільки ж мерзенними, наскільки й злочинними. Ті, хто за ними стоїть, матимуть справу з ФБР та правоохоронцями", — наголосив Патель, коментуючи затримання блогера.

Очікується, що затриманий постане перед федеральним окружним судом у Лос-Анджелесі вже найближчим часом для офіційного оголошення звинувачень.

"Оскільки погрози життю президента Трампа зростають, Міністерство юстиції реагуватиме з усією силою закону", — заявив генеральний прокурор Тодд Бланш.

За словами прокурорів, у разі визнання винним Саутворту загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення у федеральній в’язниці за погрози на адресу Трампа, п’яти років ув’язнення у федеральній в’язниці за кіберпереслідування та двох років ув’язнення у федеральній в’язниці за телефонні переслідування.

Що відомо про Азарію Саутворта

Азарія Саутворт позиціонував себе як духовна людина Фото: Shutterstock

Азарія Саутворт — американський письменник і колишній телеведучий синдикованого реаліті-шоу The Remix на телемережах NRB, TBN, JCTV та VTN. Саутворт позиціонував себе як поборник християнства.

Журнал Instinct включив Саутворта до списку "Видатних чоловіків 2008 року" (Leading Men of 2008). У 2020 році компанія Audity запустила подкаст Yass, Jesus!, присвячений поєднанню віри та підтримці ЛГБТК+, де ведучими стали Саутворт і актор Деніел Францезе.

Нагадаємо, наприкінці липня видання Fox News повідомило, що у США відому броварню позбавили ліцензії після обіцянок розливати безплатне пиво у день смерті Трампа.

Також раніше у США звільнили вчительку через скандальне відео у соцмережах про замах на Трампа.