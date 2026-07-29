"Обіцяла безплатне пиво у день смерті Трампа": відому броварню у США позбавили ліцензії

Відома пивоварня в американському штаті Вісконсин, яка прославилася своїми антитрампівськими дописами у соціальних мережах, втратила ліцензію. Раніше вона обіцяла "провести акцію з безплатним пивом" у разі смерті президента.

Ліберальний активіст і власник пивоварні Minocqua Brewing Co. Кірк Бангстад повідомив, що отримав листа від Департаменту доходів штату про анулювання дозволу компанії на діяльність у Вісконсині, проте не збирається з цим миритися. Про це пише Fox News.

Хоча державні регулятори назвали причиною анулювання ліцензії вилучення незаконно ввезеного з Іллінойсу алкоголю, сам Бангстад розкритикував запропоновані дії як надмірну відповідь. Власник вбачає у цьому неправомірні дії і думає, що причини закриття його бізнесу зовсім інші.

Броварня прославилася скандальними дописами

Ця пивоварня зажила скандальної слави у США, передусім завдяки різкій критиці дій президента Дональда Трампа. Так, у січні на сторінці компанії у Facebook з'явився допис, який натякає на те, що у день його смерті броварня цілий день роздаватиме гостям безплатні напої. Хоча чітко імені там не було вказано, однак Fox News пише, що, ймовірно, йдеться саме про Трампа.

Відео дня

"Безплатне пиво — цілий день у той день, коли він помре. Покажіть нам цей допис, коли це станеться через кілька місяців, і ми виконаємо цю обіцянку", — йдеться у цьому дописі.

Допис броварні із натяком на смерть Трампа

Коли у квітні сталася стрілянина на вечері кореспондентів Білого дому, де був присутній Дональд Трамп, броварня написала: "Ну що ж, ми ледь не отримали #freebeerday".

"Або хтось із "Опору" має попрацювати над своєю влучністю, або він інсценував черговий замах, щоб потрапити в позитивні новини. Ми цього ніколи не дізнаємося. У будь-якому разі, ми готові розливати безкоштовне пиво в той день, коли це станеться", — також йшлося у реакції броварні щодо замаху на главу Білого дому.

У дописах броварні також є згадки про заяви Трампа щодо Володимира Зеленського. Так, коментуючи момент, коли американський лідер випадково назвав Зеленського "президентом Путіним", керівництво пивоварні заявило в Instagram, що Трамп "остаточно втратив розум".

"Цілком очевидно, що після того, як він назвав Іран "Ісламською Республікою Японії", а Володимира Зеленського — "президентом Путіним", — а потім ще й пригрозив колонізувати Гренландію та припинити торгівлю з Іспанією на саміті НАТО кілька днів тому, — наш "розкольник континентів" остаточно втратив розум", — йдеться у цьому дописі.

Броварня критикувала Трампа через його слова про Зеленського

Коли журналісти Fox News звернулися до власника за коментарями, то зіштовхнулися з відмовою. Натомість Бангстад почав жартувати про смерть Трампа і виказав "зневажливі висловлювання" у бік медіа.

Нагадаємо, раніше видання Hello! повідомило, що син Трампа одружився, але президент не прийшов на його весілля.

Також днями Трамп виклав у мережу ШІ-фотографії своєї "перемоги" над Іраном.