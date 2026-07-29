"Обіцяла безплатне пиво у день смерті Трампа": відому броварню у США позбавили ліцензії
Відома пивоварня в американському штаті Вісконсин, яка прославилася своїми антитрампівськими дописами у соціальних мережах, втратила ліцензію. Раніше вона обіцяла "провести акцію з безплатним пивом" у разі смерті президента.
Ліберальний активіст і власник пивоварні Minocqua Brewing Co. Кірк Бангстад повідомив, що отримав листа від Департаменту доходів штату про анулювання дозволу компанії на діяльність у Вісконсині, проте не збирається з цим миритися. Про це пише Fox News.
Хоча державні регулятори назвали причиною анулювання ліцензії вилучення незаконно ввезеного з Іллінойсу алкоголю, сам Бангстад розкритикував запропоновані дії як надмірну відповідь. Власник вбачає у цьому неправомірні дії і думає, що причини закриття його бізнесу зовсім інші.
Броварня прославилася скандальними дописами
Ця пивоварня зажила скандальної слави у США, передусім завдяки різкій критиці дій президента Дональда Трампа. Так, у січні на сторінці компанії у Facebook з'явився допис, який натякає на те, що у день його смерті броварня цілий день роздаватиме гостям безплатні напої. Хоча чітко імені там не було вказано, однак Fox News пише, що, ймовірно, йдеться саме про Трампа.
"Безплатне пиво — цілий день у той день, коли він помре. Покажіть нам цей допис, коли це станеться через кілька місяців, і ми виконаємо цю обіцянку", — йдеться у цьому дописі.
Коли у квітні сталася стрілянина на вечері кореспондентів Білого дому, де був присутній Дональд Трамп, броварня написала: "Ну що ж, ми ледь не отримали #freebeerday".
"Або хтось із "Опору" має попрацювати над своєю влучністю, або він інсценував черговий замах, щоб потрапити в позитивні новини. Ми цього ніколи не дізнаємося. У будь-якому разі, ми готові розливати безкоштовне пиво в той день, коли це станеться", — також йшлося у реакції броварні щодо замаху на главу Білого дому.
У дописах броварні також є згадки про заяви Трампа щодо Володимира Зеленського. Так, коментуючи момент, коли американський лідер випадково назвав Зеленського "президентом Путіним", керівництво пивоварні заявило в Instagram, що Трамп "остаточно втратив розум".
"Цілком очевидно, що після того, як він назвав Іран "Ісламською Республікою Японії", а Володимира Зеленського — "президентом Путіним", — а потім ще й пригрозив колонізувати Гренландію та припинити торгівлю з Іспанією на саміті НАТО кілька днів тому, — наш "розкольник континентів" остаточно втратив розум", — йдеться у цьому дописі.
Коли журналісти Fox News звернулися до власника за коментарями, то зіштовхнулися з відмовою. Натомість Бангстад почав жартувати про смерть Трампа і виказав "зневажливі висловлювання" у бік медіа.
Нагадаємо, раніше видання Hello! повідомило, що син Трампа одружився, але президент не прийшов на його весілля.
Також днями Трамп виклав у мережу ШІ-фотографії своєї "перемоги" над Іраном.