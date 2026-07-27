Син Дональда Трампа таємно одружився: президент США не прийшов на весілля (фото)
У маленькій каплиці на затишному приватному острові відбулося таємне весілля старшого сина президента США Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Камерна церемонія, проведена подалі від сторонніх очей, своєю стриманою елегантністю та атмосферістю нагадала знамените одруження Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт.
Попри чутки про можливе пишне святкування у Білому домі, молодята обрали приватний острів Літтл-Пайп-Кей на Багамах, який має особливе значення для нареченої, пише Hello!.
Трамп не прийшов на весілля сина
Церемонія пройшла в травні в максимально вузькому колі, зібравши менше ніж 20 найближчих гостей. Серед присутніх були рідні брати й сестри нареченого — Іванка, Ерік та Тіффані зі своїми подружжями, а також двоє дітей Дона від першого шлюбу. Сам президент США не зміг бути присутнім через державні справи, проте передав молодятам свої привітання.
Образ нареченої
Особливу увагу привернув образ нареченої. Беттіна обрала мінімалістичну сукню-комбінацію від бренду Safiyaa, що підкреслювала природну елегантність без зайвих деталей. Замість традиційної фати образ доповнила вуалетка "birdcage", а в саму сукню було непомітно вишито зворушливу цитату з Біблії. До вівтаря наречена йшла сама, тримаючи в букеті медальйон із фотографією свого покійного батька.
Весілля з вечіркою на острові
Свято не обмежилося лише урочистою обітницею та елегантною вечерею з морепродуктами й філе яловичини. Наступного дня на гостей чекала яскрава вечірка в карибському стилі з традиційною музикою, танцями на пляжі та частуваннями, а завершальним акордом стала морська вечірка на сусідньому острові. Програма неділі включала розваги з діджеєм, фокусником, шоу фейєрверків та першим танцем молодят під пісню Елвіса Преслі.
Весільний планер відзначив, що головним побажанням пари було створити теплу, невимушену атмосферу для родини, де всі могли б забути про щоденні турботи.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Іванка Трамп поділилася гламурними фото з весілля брата.
- Онука Дональда Трампа опинилася у центрі скандалу через вечерю у Білому домі.
Крім того, молодша донька президента США, 32-річна Тіффані Трамп, поділилася зворушливими кадрами з першого дня народження свого сина Александра Трампа Булоса.