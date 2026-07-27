Син Дональда Трампа таємно одружився: президент США не прийшов на весілля (фото)

У маленькій каплиці на затишному приватному острові відбулося таємне весілля старшого сина президента США Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Камерна церемонія, проведена подалі від сторонніх очей, своєю стриманою елегантністю та атмосферістю нагадала знамените одруження Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт.

Попри чутки про можливе пишне святкування у Білому домі, молодята обрали приватний острів Літтл-Пайп-Кей на Багамах, який має особливе значення для нареченої, пише Hello!.

Трамп не прийшов на весілля сина

Церемонія пройшла в травні в максимально вузькому колі, зібравши менше ніж 20 найближчих гостей. Серед присутніх були рідні брати й сестри нареченого — Іванка, Ерік та Тіффані зі своїми подружжями, а також двоє дітей Дона від першого шлюбу. Сам президент США не зміг бути присутнім через державні справи, проте передав молодятам свої привітання.

Таємне весілля Дональда Трампа-молодшого і Беттіни Андерсон Фото: Hello

Образ нареченої

Особливу увагу привернув образ нареченої. Беттіна обрала мінімалістичну сукню-комбінацію від бренду Safiyaa, що підкреслювала природну елегантність без зайвих деталей. Замість традиційної фати образ доповнила вуалетка "birdcage", а в саму сукню було непомітно вишито зворушливу цитату з Біблії. До вівтаря наречена йшла сама, тримаючи в букеті медальйон із фотографією свого покійного батька.

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Весілля з вечіркою на острові

Свято не обмежилося лише урочистою обітницею та елегантною вечерею з морепродуктами й філе яловичини. Наступного дня на гостей чекала яскрава вечірка в карибському стилі з традиційною музикою, танцями на пляжі та частуваннями, а завершальним акордом стала морська вечірка на сусідньому острові. Програма неділі включала розваги з діджеєм, фокусником, шоу фейєрверків та першим танцем молодят під пісню Елвіса Преслі.

Весільний планер відзначив, що головним побажанням пари було створити теплу, невимушену атмосферу для родини, де всі могли б забути про щоденні турботи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, молодша донька президента США, 32-річна Тіффані Трамп, поділилася зворушливими кадрами з першого дня народження свого сина Александра Трампа Булоса.