Сын Дональда Трампа тайно женился: президент США не пришел на свадьбу (фото)

В небольшой часовне на уютном частном острове состоялась тайная свадьба старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон. Камерная церемония, проведённая вдали от посторонних глаз, своей сдержанной элегантностью и атмосферностью напомнила знаменитую свадьбу Джона Кеннеди-младшего и Кэролайн Бессетт.

Несмотря на слухи о возможном пышном торжестве в Белом доме, молодожены выбрали частный остров Литтл-Пайп-Кей на Багамах, который имеет особое значение для невесты, пишет Hello!.

Трамп не пришел на свадьбу сына

Церемония состоялась в мае в максимально узком кругу, собрав менее 20 самых близких гостей. Среди присутствующих были родные братья и сестры жениха — Иванка, Эрик и Тиффани со своими супругами, а также двое детей Дона от первого брака. Сам президент США не смог присутствовать из-за государственных дел, однако передал молодоженам свои поздравления.

Тайная свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон Фото: Hello

Образ невесты

Особое внимание привлек образ невесты. Беттина выбрала минималистичное платье-комбинацию от бренда Safiyaa, которое подчеркивало естественную элегантность без лишних деталей. Вместо традиционной фаты образ дополнила вуалетка "birdcage", а на самом платье была незаметно вышита трогательная цитата из Библии. К алтарю невеста шла одна, держа в букете медальон с фотографией своего покойного отца.

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Свадьба с вечеринкой на острове

Праздник не ограничился лишь торжественной клятвой и изысканным ужином с морепродуктами и говяжьим филе. На следующий день гостей ждала яркая вечеринка в карибском стиле с традиционной музыкой, танцами на пляже и угощениями, а завершающим аккордом стала морская вечеринка на соседнем острове. Программа воскресенья включала развлечения с диджеем, фокусником, фейерверк-шоу и первый танец молодоженов под песню Элвиса Пресли.

Свадебный организатор отметил, что главным пожеланием пары было создать теплую, непринуждённую атмосферу для семьи, где все могли бы забыть о повседневных заботах.

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