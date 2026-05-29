Дочь Дональда Трампа показала, как прошло празднование года ее сына (фото)

Младшая дочь президента США Дональда Трампа, 32-летняя Тиффани Трамп, поделилась трогательными кадрами с первого дня рождения своего сына Александра Трампа Булоса. Малыш, который появился на свет 15 мая 2025 года, отпраздновал свой первый год в кругу любящих родителей и в окружении роскошного декора.

Тиффани и ее муж Майкл Булос устроили для сына изысканный тематический праздник. Фото с этого дня дочь Трампа опубликовала в Instagram.

Дизайнерскую фотозону пара оформила в нежных голубовато-бело-коричневых тонах, украсив пространство множеством воздушных шариков, цветов, изящных бантов и милых мишек Тедди. Кроме того, для маленького именинника приготовили невероятный сладкий сюрприз — сразу три праздничных торта.

Тиффани Трамп с сыном Фото: Instagram

Для особого события звездные родители тщательно подобрали образы, которые прекрасно подходили к общей цветовой гамме мероприятия. Тиффани сияла в элегантном белом платье с воротником, пуговицами, поясом и акцентным синим принтом на юбке, которое сочетала с белыми туфлями на ремешках с бантиками. Ее муж Майкл предпочел сдержанную классику, выбрав белую рубашку и темные брюки, а самого виновника торжества нарядили в стильное белое поло и светло-голубые шортики в полоску.

Сын Тиффани Трамп Фото: Instagram

