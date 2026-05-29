Дочка Дональда Трампа показала, як пройшло святкування року її сина (фото)

Молодша донька президента США Дональда Трампа, 32-річна Тіффані Трамп, поділилася зворушливими кадрами з першого дня народження свого сина Александра Трампа Булоса. Малюк, який з'явився на світ 15 травня 2025 року, відсвяткував свій перший рік у колі люблячих батьків та в оточенні розкішного декору.

Тіффані та її чоловік Майкл Булос влаштували для сина вишукане тематичне свято. Фото з цього дня дочка Трампа опублікувала в Instagram.

Дизайнерську фотозону пара оформила в ніжних блакитно-біло-коричневих тонах, прикрасивши простір безліччю повітряних кульок, квітів, витончених бантів та милих ведмедиків Тедді. Крім того, для маленького іменинника приготували неймовірний солодкий сюрприз — одразу три святкові торти.

Тіффані Трамп з сином Фото: Instagram

Для особливої події зіркові батьки ретельно підібрали образи, які чудово пасували до загальної колірної гами заходу. Тіффані сяяла в елегантній білій сукні з коміром, ґудзиками, поясом та акцентним синім принтом на спідниці, яку поєднала з білими туфлями на ремінцях із бантиками. Її чоловік Майкл надав перевагу стриманій класиці, обравши білу сорочку та темні штани, а самого винуватця свята вбрали у стильне біле поло та світло-блакитні шортики в смужку.

Син Тіффані Трамп Фото: Instagram

