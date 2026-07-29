"Обещала бесплатное пиво в день смерти Трампа": известную пивоварню в США лишили лицензии

Известная пивоварня в американском штате Висконсин, прославившаяся своими антитрамповскими постами в социальных сетях, лишилась лицензии. Ранее она обещала "провести акцию с бесплатным пивом" в случае смерти президента.

Либеральный активист и владелец пивоварни Minocqua Brewing Co. Кирк Бангстад сообщил, что получил письмо от Департамента доходов штата об аннулировании разрешения компании на деятельность в Висконсине, однако не собирается с этим мириться. Об этом пишет Fox News.

Хотя государственные регулирующие органы назвали причиной аннулирования лицензии изъятие незаконно ввезенного из Иллинойса алкоголя, сам Бангстад раскритиковал предложенные меры как чрезмерную реакцию. Владелец видит в этом неправомерные действия и считает, что причины закрытия его бизнеса совсем другие.

Пивоварня прославилась скандальными постами

Эта пивоварня приобрела скандальную известность в США, прежде всего благодаря резкой критике действий президента Дональда Трампа. Так, в январе на странице компании в Facebook появился пост, в котором намекается, что в день его смерти пивоварня будет весь день раздавать гостям бесплатные напитки. Хотя имя конкретно не упоминалось, однако Fox News пишет, что, вероятно, речь идет именно о Трампе.

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"Бесплатное пиво — целый день в тот день, когда он умрёт. Покажите нам этот пост, когда это произойдёт через несколько месяцев, и мы выполним это обещание", — говорится в этом посте.

Пост пивоварни с намеком на смерть Трампа

Когда в апреле произошла стрельба на ужине корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп, пивоварня написала: "Ну что ж, мы чуть не получили #freebeerday".

"Либо кому-то из "Сопротивления" нужно поработать над своей меткостью, либо он инсценировал очередное покушение, чтобы попасть в положительные новости. Мы этого никогда не узнаем. В любом случае, мы готовы разливать бесплатное пиво в тот день, когда это произойдет", — также говорилось в реакции пивоварни на покушение на главу Белого дома.

В постах пивоварни также есть упоминания о заявлениях Трампа в отношении Владимира Зеленского. Так, комментируя момент, когда американский лидер случайно назвал Зеленского "президентом Путиным", руководство пивоварни заявило в Instagram, что Трамп "окончательно сошел с ума".

"Совершенно очевидно, что после того, как он назвал Иран "Исламской Республикой Японии", а Владимира Зеленского — "президентом Путиным", — а затем ещё и пригрозил колонизировать Гренландию и прекратить торговлю с Испанией на саммите НАТО несколько дней назад, — наш "разрушитель континентов" окончательно сошёл с ума", — говорится в этом посте.

Пивоварня раскритиковала Трампа за его высказывания о Зеленском

Когда журналисты Fox News обратились к владельцу за комментариями, им отказали. Вместо этого Бангстад начал шутить о смерти Трампа и высказал "пренебрежительные замечания" в адрес СМИ.

Напомним, ранее издание Hello! сообщило, что сын Трампа женился, но президент не пришёл на его свадьбу.

Кроме того, на днях Трамп выложил в сеть ИИ-фотографии своей "победы" над Ираном.