Скандальний серіал ще не вийшов на широкі екрани, проте вже наробив галасу.

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Меган Маркл та принца Гаррі знову звинувачують у брехні. Про це пише Page Six.

У своєму документальному серіалі для Netflix син короля Великобританії та американська акторка використала фотографію, яка начебто потрапила в пресу незаконно. Втім, стало відомо, що герцоги Сассекські самі схвалили зйомку.

У трейлері документальної картини використовувався знімок принца Гаррі, Меган Маркл та їхнього первістка Арчі, зроблений фотографом з балкона резиденції архієпископа Десмонда Туту у Південній Африці у 2019, коли герцоги перебували в офіційному турне країною.

Кадр був зроблений фотографом, який був частиною акредитованої пресгрупи в будинку архієпископа Десмонда Туту.

"Ця фотографія, використана Netflix, Гаррі та Меган, щоб продемонструвати вторгнення преси, є повним спотворенням", — написав у Twitter королівський кореспондент Роберт Джобсон. За його словами, королівські персони погоди скандальну зйомку і знову брешуть на публіку.

Згодом Роберт опублікував ще одну фотографію, де колишні члени королівської родини показують сина герцогів архієпископу.

"Ця фотографія була зроблена мною з тієї ж акредитованої позиції на мій iPhone в резиденції архієпископа Туту в Кейптауні. Не було ніякого вторгнення", — розповідає фотограф.

Як відомо, серіал принца Гаррі та Меган Маркл вийде на широкі екрани 8 грудня 2022. Повідомлялося, що після релізу картини стосунки сина Карла ІІІ та його дружини з королівською родиною будуть остаточно зруйновані.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: royal.uk

Нагадаємо, герцоги Сассекські хотіли "зірвати" візит принца Вільяма та Кетрін Міддлтон до США.

Також Фокус писав про готовність королівської родини відповісти на ймовірні обвинувачення у серіалі принца Гаррі та Меган Маркл.