Скандальный сериал еще не вышел на широкие экраны, но уже наделал шума.

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Меган Маркл и принца Гарри снова обвиняют во лжи. Об этом пишет Page Six.

В своем документальном сериале для Netflix сын короля Великобритании и американская актриса использовала фотографию, которая вроде как попала в прессу незаконно. Впрочем, стало известно, что герцоги Сассекские сами одобрили съемку.

В трейлере документальной картины использовался снимок принца Гарри, Меган Маркл и их первенца Арчи, сделанный фотографом с балкона резиденции архиепископа Десмонда Туту в Южной Африке в 2019, когда герцоги находились в официальном турне по стране.

Кадр был сделан фотографом, являющимся частью аккредитованной пресс-группы в доме архиепископа Десмонда Туту.

"Эта фотография, использованная Netflix, Гарри и Меган, чтобы продемонстрировать вторжение прессы, является полным искажением", — написал в Twitter корреспондент Роберт Джобсон. По его словам, королевские персоны одобрили скандальную съемку и снова врут на публику.

Впоследствии Роберт опубликовал еще одну фотографию, где бывшие члены королевской семьи показывают сына герцогов архиепископу.

"Эта фотография была сделана мной из той же аккредитованной позиции на мой iPhone в резиденции архиепископа Туту в Кейптауне. Не было никакого вторжения", — рассказывает фотограф.

Как известно, сериал принца Гарри и Меган Маркл выйдет на широкие экраны 8 декабря 2022. Сообщалось, что после релиза картины отношения сына Карла III и его супруги с королевской семьей будут окончательно разрушены.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: royal.uk

Напомним, герцоги Сассекские хотели "сорвать" визит принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон в США.

Также Фокус писал о готовности королевской семьи ответить на вероятные обвинения в сериале принца Гарри и Меган Маркл.