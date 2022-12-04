Королевская семья ответит на скандальный сериал принца Гарри и Меган Маркл

Приближенные люди к королю Карлу III готовы посмотреть картину и дать оперативный ответ.

Related video

Королевская семья Великобритании ответит на скандальный сериал принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Mirror.

Как известно, принц Уэльский Уильям и новый король Карл III собираются провести "кризисные переговоры". По словам источников издания, королевская семья обеспокоена релизом документального сериала герцогов Сассекских на Netflix.

Старший сын монарха встретится с ним, чтобы обсудить, как реагировать на обвинения со стороны родственников, которые последние три года проживают в США.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

В частности, приближенные люди к королю Карлу III ознакомятся с содержанием картины и оперативно публично отреагируют на обвинения, если это будет необходимо.

По данным таблоида Page Six, выход сериала младшего сына британского монарха и его супруги состоится 8 декабря 2022 года. Его долго переносили из-за смерти королевы Елизаветы II и скандала с пятым сезоном сериала "Корона".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/ВВС

Сообщалось, что озвученные в картине детали закулисной жизни Букингемского дворца окончательно разрушат отношения королевской семьи и принца Гарри.

Напомним, герцоги Сассекские хотели "сорвать" визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США выходом первого трейлера своего сериала.

Также Фокус писал о прозвище принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце.