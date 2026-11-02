Половина укрытий из "карты убежищ" в Киеве — фиктивные, — Попенко

На карте укрытий столицы, опубликованной в свое время Киевской городской государственной администрацией, половина, если не больше из них, — "фиктивные", утверждает эксперт.

Такое мнение в эфире канала "Суперпозиция" озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, вместо убежища там либо подвал, либо спортзал, либо танцпол. С 2023 года ситуация, говорит он, не особо изменилась, особенно в центре города, где половина указанных на картах подвалов — уже в частной собственности.

"Поэтому реальность заключается в том, что даже если бизнесмен, предприниматель нарисует хоть 10 стрелочек куда там надо выходить или куда идти, напишет ли в какой-то парикмахерской или в каком-то небольшом магазинчике, что вот там находится укрытие, никто не гарантирует, что укрытие именно там будет открыто, и что человек туда сумеет пройти", — констатирует Попенко.

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Также он "прошелся" по теме мобильных укрытий, которых в Киеве на пятый год войны в Киеве всего два, один их которых — в Оболонском районе. Еще одно есть в Деснянском:

"Ну реально, ну мы должны были давно город заставить этими модульными укрытиями. Надо было давно это сделать. Почему не сделали? Я у меня нет слов, чтобы объяснить, а вот бездействие всех уровней власти относительно обеспечение этими модульными мобильными укрытиями".

В свою очередь нардеп Юрий Павленко констатирует, что в гостбюджете 2027 года Кабмин предлагает в два раза сократить расходы на укрытия в учебных заведениях, начиная с детсадов и заканчивая университетами.

Напомним, как новые правила Кабмина угрожают малому бизнесу.

Также сообщалось, что к укрытиям планируют ввести новые требования.