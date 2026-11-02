Укрытия в учебных заведениях: нардеп раскритиковал планы Кабмина

В бюджете на 2027 год, принятом в первом чтении, осталось немало "белых пятен" в вопросе приоритетности расходов, и укрытия — одно из них.

В частности, правительство предлагает почти вдвое уменьшить расходы на укрытия в школах, садиках и университетах. Об этом в эфире канала "Суперпозиция" заявил народный депутат Юрий Павленко.

"Каждый, кто сталкивается с работой учебных заведений, понимает, что большинство из них не имеют полноценных укрытий. При этом именно там дети, особенно ученики 1–3 классов, проводят большую часть своего времени", — отметил он.

Глава Кабмина Сергей Корецкий 31 августа уверял, что по состоянию на 1 сентября укрытиями обеспечены 83% школьников и более 82% воспитанников детсадов. В университетах и колледжах этот показатель составляет 68%.

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Что касается Киева, то заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский рассказывал, что в Киеве из 412 школ 161 имеют укрытие, где могут одновременно разместиться все педагоги и ученики, и всего пять школ, где нет убежищ ни в самих зданиях, ни поблизости. Из-за этого последние работают исключительно в дистанционном формате.

Буквально на днях премьер-министр сообщил, что правительство направит 354,6 млн грн на ремонт укрытий в роддомах и усиление защиты больниц.

Напомним, как ежедневные тревоги меняют украинскую школу.

Также сообщалось, как будут защищать детей зимой 2026-2027.