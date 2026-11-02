Укриття у навчальних закладах: нардеп розкритикував плани Кабміну

У бюджеті на 2027 рік, ухваленому в першому читанні, залишилося чимало "білих плям" у питанні пріоритетності видатків, і укриття — одна з них.

Зокрема, уряд пропонує майже вдвічі зменшити витрати на укриття у школах, садках та університетах. Про це в ефірі каналу "Суперпозиція" заявив народний депутат Юрій Павленко.

"Кожен, хто стикається з роботою навчальних закладів, розуміє, що більшість із них не мають повноцінних укриттів. При цьому саме там діти, особливо учні 1-3 класів, проводять більшу частину свого часу", — зазначив він.

Голова Кабміну Сергій Корецький 31 серпня запевняв, що станом на 1 вересня укриттями забезпечено 83% школярів та понад 82% вихованців дитсадків. В університетах та коледжах цей показник становить 68%.

Щодо Києва, то заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський розповідав, що у Києві з 412 шкіл 161 мають укриття, де можуть одночасно розміститися всі педагоги та учні, і всього п'ять шкіл, де немає притулків ні в самих будинках, ні поблизу. Через це останні працюють виключно у дистанційному форматі.

Видео дня

Буквально днями прем'єр-міністр повідомив, що уряд направить 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках та посилення захисту лікарень.

Нагадаємо, як щоденні тривоги змінюють українську школу.

Також повідомлялося, як захищатимуть дітей узимку 2026-2027.