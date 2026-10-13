У КМДА назвали умову, за якої навчання в школах переведуть на онлайн-формат

У Києві з 412 шкіл 161 мають укриття, де можуть одночасно розміститися всі вчителі та учні, і лише п’ять шкіл, де немає укриттів ані в самих будівлях, ані поблизу. Через це останні працюють виключно в дистанційному форматі.

Усі інші школи можуть перейти на дистанційну форму навчання лише в тому випадку, якщо неможливо забезпечити офлайн-навчання через складну ситуацію з безпекою (тривалі повітряні тривоги, особливо червоний режим) або енергетичну кризу (блекаут або відсутність опалення). Тобто тоді, коли існує фізична неможливість проводити навчання в школі або діти не можуть перебувати на уроках чи добиратися до школи з низки об’єктивних причин, розповів у ефірі каналу "Київ 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, питання дистанційного навчання розглядається, і влада вже має значний досвід, починаючи з 2019 року, коли розпочалася епідемія коронавірусу, а потім і в 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"Я вважаю, що місто готове до будь-якого варіанту. Порівнювати Київ з будь-яким іншим регіоном некоректно, тому що ми — мегаполіс. У нас 412 лише комунальних шкіл, плюс дитячі садки, плюс університети, коледжі та училища... У нас понад 1000 закладів, і сказати, що всі вони мають відповідати якомусь одному варіанту чи формату, неможливо. Це ми навіть можемо бачити на прикладі тих прильотів, які відбуваються: у кожному районі є якась особливість", — каже чиновник.

Тому, говорячи про організацію системи освіти, Мондриївський зазначає, що наразі завдання полягає в тому, щоб привести її до єдиного знаменника, де пріоритетом є безпека дітей.

Крім того, школа має бути будівлею з територією, що забезпечує безпеку дітей та педагогів і де можна перечекати небезпеку.

"Якщо ситуація з безпекою дозволяє проводити навчання, то ми проводимо його в школі, і у нас таких шкіл — трохи більше 40 %, 161 школа, де навчання можна проводити в укритті, розмістивши всіх учнів і вчителів", — пояснив гість ефіру.

Крім того, у Києві є п’ять шкіл, які або розташовані на околицях, або дуже старі, і в них немає укриттів. Там під час війни діти весь час навчаються дистанційно.

У всіх інших закладах запроваджують таку систему роботи, за якої, якщо місць у притулках не вистачить для всіх, пріоритет надається учням молодших класів.

Протягом останніх тижнів ворог кілька разів атакував навчальні заклади, зокрема в Києві. Буквально 8 жовтня Росія завдала удару по території школи "Умка" у селі Святопетрівське в Київській області.

Близько 9-ї години ранку 1 жовтня російські терористичні війська направили ударний дрон на навчальний заклад у Солом’янському районі Києва. У тому ж районі ще одну школу було атаковано 27 вересня.

Нагадаємо, як щоденні тривоги змінюють українську школу.

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