В КГГА назвали условие, при котором обучение в школах переведут на онлайн-формат

В Киеве из 412 школ 161 имеют укрытие, где могут одновременно разместиться все педагоги и ученики, и всего пять школ, где нет убежищ ни в самих зданиях, ни поблизости. Из-за этого последние работают исключительно в дистанционном формате.

Все остальные школы на дистанционный формат могут перейти только в том случае, если невозможно обеспечить офлайн-обучение в случае сложной ситуации с безопасностью (продолжительные воздушные тревоги, особенно красный режим) или энергетическом кризисе (блэкаут или отсутствие тепла). То есть тогда, когда присутствует физическая невозможность проводить обучение в школе или дети не могут находиться на уроках или добираться до школы по ряду объективных причин, рассказал в эфире канала "Киев 24" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский.

По его словам, формат дистанционного формата рассматривается, и власти уже имеют солидный опыт, начиная с 2019 года, когда началась эпидемия коронавируса, а затем и в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"Я считаю, что город готов к любому варианту. Сравнивать Киев с любым другим регионом некорректно потому что мы — мегаполис. У нас 412 только коммунальных школ плюс садики, плюс университеты, колледжи и училища.. У нас более 1000 заведений и сказать, что все они должны быть в каком-то одном варианте или формате невозможно. Это мы даже можем видеть по тех прилетах, которые происходят: в каждом районе есть какая-то особенность", — говорит чиновник.

Поэтому, говоря об организации системы образования, Мондриивский констатирует, что сейчас задача — подвести ее под один знаменатель, где в приоритете — безопасность детей.

Кроме того, школа должны быть зданием с территорией для безопасности детей и педагогов, где можно переждать опасность.

"Если ситуация с безопасностью разрешает проводить обучение, то мы его проводим в школе, и у нас таких школ — чуть больше 40%, 161 школа, где обучение можно проводить в укрытии, разместить всех учеников и педагогов", — объяснил гость эфира.

Кроме того, в Киеве есть пять школ, которые либо находятся на окраинах, либо очень старые, и в них нет укрытий. Там в военный период дети учатся дистанционно все время.

Во всех остальных заведениях выстраивают такую систему работы, при которой, если места в укрытиях хватит не всем, приоритет отдается ученикам младших классов.

В последние недели враг несколько раз атаковал учебные заведения, в том числе в Киеве. Буквально 8 октября РФ ударила по территории школы "Умка" в селе Святопетровское в Киевской области.

Около 9 часов утра 1 октября российские террористические войска направили ударный дрон в учебное заведение в Соломенском районе Киева. В том же районе еще одна школа была атакована 27 сентября.

Напомним, как ежедневные тревоги меняют украинскую школу.

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