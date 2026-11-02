Половина сховищ із "карти укриттів" у Києві — фіктивні, — Попенко

На карті укриттів столиці, опублікованій свого часу Київською міською державною адміністрацією, половина, а то й більше з них, — "фіктивні", стверджує експерт.

Таку думку в ефірі каналу "Суперпозиція" висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, замість укриття там або підвал, або спортзал, або танцмайданчик. З 2023 року ситуація, за його словами, не надто змінилася, особливо в центрі міста, де половина зазначених на картах підвалів — уже у приватній власності.

"Тому реальність така, що навіть якщо бізнесмен чи підприємець намалює хоч 10 стрілочок, куди там треба виходити чи куди йти, чи напише в якійсь перукарні або в якомусь невеличкому магазинчику, що ось там є укриття, ніхто не гарантує, що укриття саме там буде відкрито, і що людина туди зможе пройти", — констатує Попенко.

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Також він "пройшовся" по темі мобільних укриттів, яких у Києві на п’ятий рік війни всього два, одне з яких — в Оболонському районі. Ще одне є в Деснянському:

"Ну справді, ми вже давно мали б забезпечити місто цими модульними укриттями. Треба було це зробити ще давно. Чому цього не зробили? Мені бракує слів, щоб пояснити, але ось бездіяльність усіх рівнів влади щодо забезпечення цими модульними мобільними укриттями".

У свою чергу народний депутат Юрій Павленко зазначає, що в державному бюджеті на 2027 рік Кабмін пропонує удвічі скоротити видатки на укриття в навчальних закладах — від дитячих садків до університетів.

Нагадаємо, як нові правила Кабміну загрожують малому бізнесу.

Також повідомлялося, що до укриттів планують запровадити нові вимоги.