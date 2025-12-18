У Києві з'явилося перше мобільне укриття (фото)

18 грудня в Києві офіційно встановили перше мобільне укриття, де люди можуть сховатися під час повітряної тривоги або загрози обстрілів з повітря. Воно вже позначене на карті.

Воно з'явилося в Деснянському районі столиці, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Нарешті. Після стількох років буквально боротьба за кожне рішення, яке наближало цей момент. Деснянський район, Лісовий масив. Тут ситуація з укриттями для городян найскладніша. У районі є дефіцит захисних будівель, як і по всьому місту. Дотиснули. За адресою вул. Мілютенка, 19 встановили первинне мобільне укриття, перше в країні виготовлене відповідно до ДСТУ й офіційно сертифіковане ДСНС, з урахуванням потреб інклюзивності", — написав чиновник.

За його словами, це — тільки перша споруда такого типу, і її вже можна знайти на карті укриттів.

"Наразі в районах тривають тендери, тому робота триває і кількість мобільних укриттів у Києві буде збільшуватися", — додав Ткаченко, подякувавши бізнесменам, які передали місту цей об'єкт у постійне користування.

Він підкреслив, що в питанні встановлення укриттів не все так просто.

"Навіть це укриття, встановлене за позабюджетні кошти, міські служби не хочуть брати на утримання, здійснюючи прямий саботаж безпеки мешканців. РДА звернулася до КП "Київ культурний кластер" з ініціативою встановити укриття біля кінотеатру для збільшення безпечного простору, на що КП запевнило, що візьме об'єкт на свій баланс. Однак після встановлення комунальне підприємство надало офіційну відповідь, у якій відмовило відповідати за догляд та утримання захисної споруди", — зазначив Ткаченко.

Він стверджує, що ще тиждень тому комунальники за прямою вказівкою міського керівництва намагалися демонтувати і вивезти укриття.

"Це укриття — не політичний жест і не чиясь особиста примха. Це для киян, які живуть тут. І які дуже довго чекали дня, коли отримують безпечний притулок", — підсумував голова КМВА.

У КМДА про переховування поки що нічого не повідомляли і не коментували слова Ткаченка.

У жовтні повідомлялося, що в столиці ще до кінця року можуть з'явитися мобільні укриття, які вміщатимуть від 20 до 50 осіб. Також міська влада побудувала та додала на карту безпечного простору окремі протирадіаційні сховища.

