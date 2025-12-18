В Киеве появилось первое мобильное укрытие (фото)

18 декабря в Киеве официально установили первое мобильное укрытие, где люди могут спрятаться во время воздушной тревоги или угрозы обстрелов с воздуха. Оно уже обозначено на карте.

Оно появилось в Деснянском районе столицы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Наконец-то. После стольких лет буквально борьба за каждое решение, которое приближало этот момент. Деснянский район, Лесной массив. Здесь ситуация с укрытиями для горожан самая сложная. В районе есть дефицит защитных построек, как и по всему городу. Дожали. По адресу ул. Милютенко, 19 установили первичное мобильное укрытие, первое в стране изготовленное в соответствии с ГОСТом и официально сертифицированное ГСЧС, с учетом потребностей инклюзивности", – написал чиновник.

По его словам, это – только первое сооружение такого типа, и его уже можно найти на карте укрытий.

"Сейчас в районах продолжаются тендеры, поэтому работа продолжается и количество мобильных укрытий в Киеве будет увеличиваться", – добавил Ткаченко, поблагодарив бизнесменов, которые передали городу этот объект в постоянное пользование.

Он подчеркнул, что в вопросе установки укрытий не все так просто.

"Даже это укрытие, установленное за внебюджетные средства, городские службы не хотят брать на содержание, осуществляя прямой саботаж безопасности жителей. РГА обратилась в КП "Киев культурный кластер" с инициативой установить укрытие у кинотеатра для увеличения безопасного пространства, на что КП заверило, что возьмет объект на свой баланс. Однако после установки коммунальное предприятие предоставило официальный ответ, в котором отказало отвечать за уход и содержание защитного сооружения", – отметил Ткаченко.

Он утверждает, что еще неделю назад коммунальщики по прямому указанию городского руководства пытались демонтировать и вывезти укрытие.

"Это укрытие – не политический жест и не чья-то личная прихоть. Это для живущих здесь киевлян. И которые очень долго ждали дня, когда получают безопасное убежище", – подытожил глава КГВА.

В КГГА об укрытии пока ничего не сообщали и не комментировали слова Ткаченко.

В октябре сообщалось, что в столице еще до конца года могут появиться мобильные укрытия, которые будут вмещать от 20 до 50 человек. Также городские власти построили и добавили на карту безопасного пространства отдельные противорадиационные убежища.

Напомним, в Раде объяснили, почему защитить энергетику укрытиями невозможно.