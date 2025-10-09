"Комфорт будет минимальный": в Киеве строят мобильные и противорадиационные укрытия, — глава РГА

В столице еще до конца года могут появиться мобильные укрытия, которые будут вмещать от 20 до 50 человек. Также городские власти построили и добавили на карту безопасного пространства отдельные противорадиационные убежища.

9 октября в Киевской городской ралли состоится сессия, на которой будут голосовать за выделение финансирования на мобильные укрытия. На сегодня уже появилось ДСТУ, согласно которому это — помещение, в котором можно находиться четыре часа. Оно не является ни укрытием, ни убежищем, но на карте безопасного пространства будут такие появляться. Об этом заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире "Вечер.LIVE".

Об укрытии в Киеве — с 1:29:06

"Они будут проходить некоторые испытания, которые будут гарантировать безопасность там пребывания. Комфорт, конечно, там будет минимальный, и количество людей, которые там будут размещаться, небольшое", — отметил он.

По словам чиновника, сейчас отдельная проблема в городе — это построение отдельных противорадиационных убежищ. Только два таких было построено и добавлено на карту. Однако с юридического и строительного взглядов это — "очень сложная история", только оформление необходимых документов занимает 8 месяцев.

Что касается мобильных укрытии, Фесик сообщил, что экспертное учреждение сделает их сертификацию. В первую очередь такие появятся в парках и на остановках, а также в местах, где нет подземных пространств. Городские власти уже определили 26 приоритетных локаций.

"Мы сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов. Может, он будет стоить 3, возможно, оно будет стоить 2 — там зависит от характеристик, от укомплектования", — пояснил председатель РГА.

Он добавил, что в среднем одно такое укрытие будет вмещать от 20 до 50 человек.

