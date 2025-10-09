"Комфорт буде мінімальний": у Києві будують мобільні і протирадіаційні укриття, — голова РДА

У столиці ще до кінця року можуть з'явитись мобільні укриття, які вміщуватимуть від 20 до 50 осіб. Також міська влада побудувала й додала на мапу безпечного простору окремі протирадіаційні сховища.

9 жовтня у Київській міській ралі відбудеться сесія, на якій голосуватимуть за виділення фінансування на мобільні укриття. На сьогодні вже з’явилося ДСТУ, відповідно до якого це — приміщення, в якому можна перебувати чотири години. Воно не є ні укриттям, ні сховищем, але на мапі безпечного простору будуть такі з’являтись. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі "Вечір.LIVE".

"Вони будуть проходити деякі випробування, які будуть гарантувати безпеку там перебування. Комфорт, звісно, там буде мінімальний, і кількість людей, які там будуть розміщуватися, невелика", — зазначив він.

Зі слів чиновника, зараз окрема проблема у місті — це побудова окремих протирадіаційних сховищ. Лише два таких було побудовано і додано на мапу. Однак з юридичного та будівельного поглядів це — "дуже складна історія", лише оформлення потрібних документів займає 8 місяців.

Що стосується мобільних укритті, Фесик повідомив, що експертна установа зробить їх сертифікацію. В першу чергу такі з’являться у парках і на зупинках, а також у місцях, де немає підземних просторів. Міська влада вже визначила 26 пріоритетних локацій.

"Ми зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів. Може, він буде коштувати 3, можливо, воно буде коштувати 2 — там залежить від характеристик, від укомплектування", — пояснив голова РДА.

Він додав, що в середньому одне таке укриття буде вміщувати від 20 до 50 осіб.

Нагадаємо, приблизно о 18:30 8 жовтня прогримів вибух у Святошинському районі Києва. У поліції повідомили про одного загиблого й одного постраждалого. Зі слів очевидців, тіло чоловіка викинуло з вікна багатоповерхівки на землю.

Згодом у поліції уточнили, що загинув 41-річний чоловік, його 65-річний батько отримав поранення. Причиною вибуху попередньо вважають детонацію невідомого вибухового пристрою.