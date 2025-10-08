Витоку газу не було: поліція назвала причину вибуху в Києві (фото)

Унаслідок вибуху несумісні з життям поранення отримав 41-річний чоловік. Причиною інциденту, як зазначають у поліції, стала детонація невідомого вибухового пристрою.

65-річний батько загиблого, господар квартири, дістав поранення, повідомили у столичній поліції.

Як видно на опублікованих кадрах, істотних пошкоджень зазнали не тільки вікна та балкон квартири, а й стіна, яка виходить у загальний коридор.

Наслідки вибуху у квартирі на Борщагівці Фото: Нацполiцiя Украiни

За фактом вибуху слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу — ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо, вибух прогримів на третьому поверсі багатоквартирного будинку 8 жовтня близько 18:30. Він був такої сили, що тіло загиблого вилетіло у вікно. Також дорогу біля будинку засипали уламки цегли та скла.

Припускали, що причиною міг стати витік газу, але ця інформація не підтвердилася.

Раніше в КМДА підтвердили інформацію про загиблого.