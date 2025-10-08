Вибух у Києві: КМДА підтвердила інформацію про жертву (відео)

За даними столичної адміністрації, вибух у Києві прогримів на третьому поверсі житлового будинку. Хвилею зруйновано балкон і віконні рами квартири.

За інформацією КМДА, вибух прогримів на третьому поверсі житлового будинку на вул. Зодчих, 72 близько 18:30.

"Одна людина загинула, друга — дістала поранення", — заявили в мерії.

Унаслідок вибуху зруйновано балкон і віконні рами квартири. За словами журналістів з місця події, уламки цегли та вікон повилітали на дорогу.

Також очевидці кажуть, що тіло чоловіка попередньо 50 років викинуло з вікна не землю. Наразі на місці події працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група та всі профільні служби.

Причини події з'ясовують. У пабліках пройшла інформація про витік газу, однак поки що офіційного підтвердження вона не отримала.

На момент публікації матеріалу прес-служба столичної поліції не повідомляла нові подробиці інциденту. Вибух у Києві також не коментував прес-центр ДСНС.

