Взрыв в Киеве: КГГА подтвердила информацию о жертве (видео)

По данным столичной администрации, взрыв в Киеве прогремел на третьем этаже жилого дома. Волной разрушены балкон и оконные рамы квартиры.

По информации КГГА, взрыв прогремел на третьем этаже жилого дома по ул. Зодчих, 72 около 18:30.

"Один человек погиб, второй — получил ранения", – заявили в мэрии.

В результате взрыва разрушены балкон и оконные рамы квартиры. По словам журналистов с места события, обломки кирпичей и окон повылетали на дорогу.

Также очевидцы говорят, что тело мужчины предварительно 50 лет выбросило из окна не землю. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативная группа и все профильные службы.

Причины происшествия выясняются. В пабликах прошла информация об утечке газа, однак опока что официального подтверждения она не получила.

На момент публикации материала пресс-служба столичной полиции не сообщала новые подробности инцидента. Взрыв в Киеве также не комментировал пресс-центр ГСЧС.

