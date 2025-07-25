В Тернополе в квартире произошел взрыв, погибли мать и сын: что случилось
В Тернополе 25 июля прогремел взрыв на третьем этаже дома. В результате происшествия погибли два человека.
25 июля около 12 часов на улице Владимира Винниченко в Тернополе произошел взрыв, сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
Полицейские установили, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух людей — мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения. По предварительной информации, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.
Напомним, 29 ноября 2024 года в Закарпатской области произошла трагедия в результате взрыва гранаты. Погибла практически вся семья. В помещении посреди комнаты были обнаружены тела трех человек — 32-летней матери мальчика, который обратился в полицию, а также его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.
Фокус также писал, что 14 августа 2024 года в центре Киева в кафе взорвалась граната. Виталий Кличко заявлял, что сработала учебная граната. Пострадавших и разрушений не было. По словам журналистки Кристины Бердинских, это произошло в кафе "Зигзаг".
В частности, в 2023 году в одной из многоэтажек в Кременчуге Полтавской области взорвалась граната. Один человек был госпитализирован. Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, примерно в 22:50 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Молодежный.