Погибла почти вся семья: на Закарпатье в доме взорвалась граната, детали от полиции (фото)
По данным следствия, о трагедии сообщил 14-летний парень. Он обнаружил в комнате на полу тело дедушки. Позже оказалось, что жертвами взрыва стала еще его мать и бабушка.
В Закарпатской области произошла трагедия в результате взрыва гранаты. Погибла практически вся семья. Об этом говорится в сообщении полиции региона.
По данным следствия, произошел инцидент ближе к ночи пятницы, 29 ноября. В 22:39 правоохранителям позвонил 14-летний житель населенного пункта Малый Березный Ужгородского района.
"Подросток сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 Ужгородского РУП и областного управления полиции области, а также инспекторы криминалистической лаборатории", — говорится в сообщении.
В помещении посреди комнаты были выявлены тела трех людей — 32-летней матери мальчика, который обратился в полицию, а также его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.
После проведения первоочередных мероприятий правоохранители установили, что в тот вечер жертвы расписали алкогольные напитки и жительница Закарпатья в один момент взяла в руки гранату неизвестного происхождения, сорвала кольцо, после чего произошел взрыв.
"Все трое человек, которые находились в комнате, погибли. Во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в помещении скрытыми еще три гранаты. Они изъяты", — говорится в сообщении.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов. По делу продолжается досудебное расследование.
Напомним, 26 ноября сообщалось, что в Киеве на патруль полиции установили "растяжку". Для теракта в Печерском районе Киева была посуточно арендована квартира. Сам подрывник получил инструкцию с тем, как нужно сделать "растяжку" с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в нужный момент.