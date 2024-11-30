Загинула майже вся родина: на Закарпатті в будинку вибухнула граната, деталі від поліції (фото)

За даними слідства, про трагедію повідомив 14-річний хлопець. Він виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся. Пізніше виявилося, що жертвами вибуху стали ще його матiр та бабуся.

У Закарпатській області сталася трагедія внаслідок вибуху гранати. Загинула практично вся сім'я. Про це йдеться в повідомленні поліції регіону.

За даними слідства, стався інцидент ближче до ночі п'ятниці, 29 листопада. О 22:39 до правоохоронців зателефонував 14-річний житель населеного пункту Малий Березний Ужгородського району.

"Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся і більш чітко ситуацію пояснити не може. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Ужгородського РУП та обласного управління поліції області, а також інспектори криміналістичної лабораторії", — йдеться в повідомленні.

На Закарпатті після підриву гранати в будинку загинула майже вся родина Фото: Національна поліція На Закарпатті після підриву гранати в будинку загинула майже вся родина Фото: Національна поліція

У приміщенні посеред кімнати було виявлено тіла трьох людей — 32-річної матері хлопчика, який звернувся до поліції, а також його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Після проведення першочергових заходів правоохоронці встановили, що того вечора жертви розписали алкогольні напої і мешканка Закарпаття в один момент узяла до рук гранату невідомого походження, зірвала каблучку, після чого стався вибух.

"Усі троє осіб, які перебували в кімнаті, загинули. Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили в приміщенні прихованими ще три гранати. Їх вилучено", — йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. У справі триває досудове розслідування.

На Закарпатті після підриву гранати в будинку загинула майже вся родина Фото: Національна поліція На Закарпатті після підриву гранати в будинку загинула майже вся родина Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що в Києві на патруль поліції встановили "розтяжку". Для теракту в Печерському районі Києва було подобово орендовано квартиру. Сам підривник отримав інструкцію з тим, як потрібно зробити "розтяжку" з гранатою Ф-1, яка мала здетонувати в потрібний момент.