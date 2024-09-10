Постраждав підліток: у Києві невідомий підірвав гранату на футбольному полі (фото, відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, що до місця інциденту збіглися люди, а також приїхали медики. У поліції заявили, що причиною вибуху стала страйкбольна граната і 17-річний хлопець звернувся по медичну допомогу.

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У Києві на одному з футбольних полів пролунав вибух і причиною тому стала граната, яку невідомий кинув на місці скупчення людей. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Київ".

Стався інцидент у Солом'янському районі столиці і граната "прилетіла" просто на футбольне поле, коли там перебувало багато дітей. Один з очевидців дістав поранення.

"Граната прилетіла на футбольне поле в Солом'янському районі. Там була купа дітей під час вибуху. Одному хлопцю поранило ногу", — ідеться в повідомленні.

У якому стані потерпілий і чи є ще поранені внаслідок вибуху гранати — невідомо.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що біля футбольного поля в Києві зібралася величезна кількість людей, а також приїхали медики.

На виділеному кадрі можна побачити фрагменти від імовірної гранати, яка спровокувала вибух у Солом'янському районі столиці.

Вибух гранати в Києві: реакція поліції

Поліція Києва написала, що вибух у Солом'янському районі Києва стався внаслідок страйкбольної гранати, і на місце оперативно прибули співробітники правоохоронних органів. Вони мають з'ясувати всі обставини події.

"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики. Наразі по допомогу до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

У Києві невідомий кинув гранату на футбольному полі Фото: Національна поліція

Хто саме кинув гранату на поле — невідомо. Поліцейські мають намір найближчим часом встановити особу зловмисника. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що мешканець Рівненської області підірвався на гранаті у себе ж вдома, про що повідомили представники поліції. Граната здетонувала в кімнаті житлового будинку. У момент вибуху там перебував господар, який проживав сам.

Також цього дня в Полтавській області чоловік кинув гранату в натовп, унаслідок чого є жертви та поранені. Житель Лубен носив із собою дві гранати, одну з яких кинув у натовп біля місцевого супермаркету, повідомили в Нацполіції. Розслідування ускладнилося тим, що підозрюваний отримав несумісні з життям поранення.