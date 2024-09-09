Житель Рівненщини підірвався на гранаті у себе ж вдома, — поліція (фото)
Граната здетонувала у кімнаті житлового будинку. В момент вибуху там перебував господар, який проживав сам.
У Рівненській області внаслідок вибуху гранати загинув місцевий мешканець. Про це 9 вересня повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в регіоні.
Слідчі з’ясували, що бойова граната здетонувала в одній з кімнат будинку. Там у момент вибуху перебував 69-річний господар, який проживав сам. Від отриманих травм чоловік помер.
Спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу РГО, тобто ручної гранати оборонної. Правоохоронці порушили кримінальні справи за двома статтями — про умисне вбивство та про незаконне поводження зі зброєю.
"Обставини події встановлюють. Зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас та внаслідок чого він здетонував", — передала пресслужба.
У поліції наголосили, що у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не можна до них підходити;
- потрібно обмежити доступ до небезпечної знахідки й для інших;
- заборонено торкатись боєприпасу;
- необхідно викликати поліцію й рятувальників.
"У жодному випадку не несіть його додому", — додали в ГУНП.
Нагадаємо, ввечері 8 вересня невідомий кинув у натовп гранату. Від вибуху постраждали люди, які стояли при вході у супермаркет. Ймовірного підривника знайшли, але мертвим.
Вранці 31 серпня вибух осколкової гранати Ф-1 стався в Одеській області. Повідомлялось, що чоловік кинув у компанію людей боєприпас після того, як зробив їм зауваження.