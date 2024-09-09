Житель Рівненщини підірвався на гранаті у себе ж вдома, — поліція (фото)

Граната здетонувала у кімнаті житлового будинку. В момент вибуху там перебував господар, який проживав сам.

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У Рівненській області внаслідок вибуху гранати загинув місцевий мешканець. Про це 9 вересня повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в регіоні.

Слідчі з’ясували, що бойова граната здетонувала в одній з кімнат будинку. Там у момент вибуху перебував 69-річний господар, який проживав сам. Від отриманих травм чоловік помер.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

Спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу РГО, тобто ручної гранати оборонної. Правоохоронці порушили кримінальні справи за двома статтями — про умисне вбивство та про незаконне поводження зі зброєю.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

"Обставини події встановлюють. Зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас та внаслідок чого він здетонував", — передала пресслужба.

У поліції наголосили, що у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів:

не можна до них підходити;

потрібно обмежити доступ до небезпечної знахідки й для інших;

заборонено торкатись боєприпасу;

необхідно викликати поліцію й рятувальників.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

"У жодному випадку не несіть його додому", — додали в ГУНП.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня невідомий кинув у натовп гранату. Від вибуху постраждали люди, які стояли при вході у супермаркет. Ймовірного підривника знайшли, але мертвим.

Вранці 31 серпня вибух осколкової гранати Ф-1 стався в Одеській області. Повідомлялось, що чоловік кинув у компанію людей боєприпас після того, як зробив їм зауваження.