Житель Ровенской области подорвался на гранате у себя же дома, — полиция (фото)

Граната сдетонировала в комнате жилого дома. В момент взрыва там находился хозяин, который проживал сам.

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В Ровенской области в результате взрыва гранаты погиб местный житель. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Следователи выяснили, что боевая граната сдетонировала в одной из комнат дома. Там в момент взрыва находился 69-летний хозяин, который проживал один. От полученных травм мужчина скончался.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки, характерные для взрыва гранаты типа РГО, то есть ручной гранаты оборонительной. Правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. В том числе и то, где именно мужчина взял боеприпас и в результате чего он сдетонировал", — передала пресс-служба.

В полиции отметили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

нельзя к ним подходить;

нужно ограничить доступ к опасной находке и для других;

запрещено касаться боеприпаса;

необходимо вызвать полицию и спасателей.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

"Ни в коем случае не несите его домой", — добавили в ГУНП.

Напомним, вечером 8 сентября неизвестный бросил в толпу гранату. От взрыва пострадали люди, которые стояли при входе в супермаркет. Вероятного подрывателя нашли, но мертвым.

Утром 31 августа взрыв осколочной гранаты Ф-1 произошел в Одесской области. Сообщалось, что мужчина бросил в компанию людей боеприпас после того, как сделал им замечание.