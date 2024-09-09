Житель Ровенской области подорвался на гранате у себя же дома, — полиция (фото)
Граната сдетонировала в комнате жилого дома. В момент взрыва там находился хозяин, который проживал сам.
В Ровенской области в результате взрыва гранаты погиб местный житель. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.
Следователи выяснили, что боевая граната сдетонировала в одной из комнат дома. Там в момент взрыва находился 69-летний хозяин, который проживал один. От полученных травм мужчина скончался.
Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки, характерные для взрыва гранаты типа РГО, то есть ручной гранаты оборонительной. Правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. В том числе и то, где именно мужчина взял боеприпас и в результате чего он сдетонировал", — передала пресс-служба.
В полиции отметили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов:
- нельзя к ним подходить;
- нужно ограничить доступ к опасной находке и для других;
- запрещено касаться боеприпаса;
- необходимо вызвать полицию и спасателей.
"Ни в коем случае не несите его домой", — добавили в ГУНП.
Напомним, вечером 8 сентября неизвестный бросил в толпу гранату. От взрыва пострадали люди, которые стояли при входе в супермаркет. Вероятного подрывателя нашли, но мертвым.
Утром 31 августа взрыв осколочной гранаты Ф-1 произошел в Одесской области. Сообщалось, что мужчина бросил в компанию людей боеприпас после того, как сделал им замечание.