В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу: есть жертвы и раненые (видео)

Житель Лубен носил с собой две гранаты, одну из которых бросил в толпу возле местного супермаркета, сообщили в Нацполиции. Расследование осложнилось тем, что подозреваемый получил несовместимые с жизнью ранения.

Related video

Вечером 8 сентября трое мужчин пострадали от взрыва гранаты, которую бросил в толпу неизвестный мужчина. Подозреваемого вскоре нашли, установили его личность, но он на тот момент погиб. О деталях чрезвычайного происшествия, которое произошло в городе Лубны рассказала пресс-служба ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что инцидент произошел около 23 час. 8 сентября на улице Монастырской неподалеку от местного супермаркета. Как рассказали свидетели, неизвестный мужчина подошел к магазину и бросил гранату в группу людей, которые стояли при входе. В результате взрыва получили осколочные ранения трое мужчин 31 41 и 42 лет. Пострадавших госпитализировали со сложными травмами. Следственная группа прибыла на место событий и начала поиски подрывника: подозревали 53-летнего жителя Лубен. Позже фигуранта нашли, но мертвым: на теле были травмы как от взрыва гранаты, заявили в полиции.

В заметке правоохранителей указано, что открыли производство по ст. 15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство): это касается пострадавших. Относительно гибели человека — другое производство по ст. 115 (умышленное убийство). Детали дела выясняются, пояснила пресс-служба ведомства. Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

Нацполиция опубликовала видео, снятое на месте событий. Видим площадку перед супермаркетом, засыпанную разбитыми стеклом. Рядом стоят машины скорой, в которых оказывают помощь пострадавшим. Ведомство не сообщило имени погибшего и возможные причины его поступка.

События в Полтавской области — Нацполиция об инциденте в Лубнах 8 сентября

Отметим, Фокус писал о взрыве гранаты, который произошел 7 июля в Луцке. От взрыва пострадали пять человек. Как установили на месте преступления, гранату выбросил мужчина, проезжая на автомобиле рядом с магазином АТБ. Подозреваемого вскоре задержали, сообщили в Нацполиции. Тем временем свидетели рассказали, что гражданин, который якобы бросил гранату, — это военный, перед этим поссорившийся с водителем микроавтобуса. После короткого спора он "не выдержал" и произошел взрыв, объяснили свидетели чрезвычайного происшествия.

Напоминаем, 21 августа Национальная полиция в Полтавской области задержала военного, который бросил гранату под ноги жене и сбежал.