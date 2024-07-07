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Украина

Пятеро пострадавших: в Луцке неизвестные бросили гранату в толпу людей на улице

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Фото: Нацполиция | Нацполиция на месте происшествия в Луцке

Инцидент произошел на улице Ковельской. Полиция уже задержала подозреваемого.

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В Луцке неизвестный бросил гранату в людей. Это произошло в воскресенье, 7 июля, на улице Ковельской. Известно о пяти пострадавших, также на видео с места происшествия видно, как полицейские ведут двух задержанных: мужчину и женщину. Об этом сообщает местное издание ВСН и отмечает, что информацию подтвердили в ГСЧС Волыни.

На месте работают полицейские, медики и спасатели. По словам очевидцев, на месте происшествия было слышно два взрыва.

Инцидент в Луцке

Как отмечают свидетели, происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской. Неизвестный мужчина прямо из окна транспортного средства бросил гранату, которая сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов.

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Нацполиция на месте происшествия в Луцке
Фото: Нацполиция

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Луцке. В полицию поступило сообщение о взрыве на ул. Ковельской в Луцке около 20.50 часов. В результате этого есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали — позже", — информируют в полиции Волыни.

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Нацполиция на месте происшествия в Луцке
Фото: Нацполиция

Напомним, в Луцке в одном из отделений "Новой почты" прогремел взрыв. Позже оказалось, что мужчина случайно взорвал гранату и получил ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Позже выяснилось, что лучанин заказал в интернете три пиротехнические имитационные гранаты